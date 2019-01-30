Венесуела: Мадуро заявляє, що готовий до переговорів з опозицією

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявляє, що готовий до переговорів з опозицією, лідер якої Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.

«Я готовий сісти за стіл переговорів з опозицією, щоб ми поговорили на благо Венесуели – для її миру і майбутнього», – сказав він в інтерв’ю російському державному агентству новин «РИА Новости».

Мадуро очікує, що ці переговори будуть проходити за посередництва низки країн, зокрема Росії.

«Є кілька урядів, організацій у світі, які демонструють свою щиру стурбованість тим, що відбувається у Венесуелі, вони закликали до діалогу. Уряди Мексики, Уругваю, Болівії, Росії, Ватикану, деякі європейські уряди підтримують (заклик до – ред.) діалогу. Я відправляю офіційні листи, щоб вони підтримали діалог у Венесуелі – де вони хочуть, коли хочуть і в тій формі, в якій хочуть», – сказав Мадуро.

Він також висловився за проведення дострокових парламентських виборів, але ідею дочасних президентських виборів не прокоментував.

Мадуро додав, що венесуельська армія продовжує його підтримувати, демонструючи «урок моралі, вірності й дисципліни».

При цьому він не прокоментував інформацію про те, що його охороняють співробітники російських приватних військових компаній, про що повідомляло агентство Reuters. «У мене немає коментарів з цього приводу», – сказав Мадуро.

Напередодні Верховний суд Венесуели на прохання генерального прокурора заборонив опозиційному лідеру Хуанові Гуайдо виїжджати з країни і заблокував його рахунки. Генеральна прокуратура звинувачує Гуайдо у сприянні іноземним державам у втручанні у внутрішні справи Венесуели. США засудили такий крок і попередили про наслідки.

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23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної й економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Гуайдо заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах у Венесуелі, не здатний виконувати обов’язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Гуайдо визнали тимчасовим президентом майже всі країни Латинської Америки, США, Австралія, Канада й Ізраїль. Країни Євросоюзу пообіцяли визнати Гуайдо президентом, якщо у Венесуелі найближчим часом не будуть оголошені позачергові вибори. Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.