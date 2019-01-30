«Моліться за мене» – Мадуро венесуельцям

Президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив своїх прихильників молитися за нього на євангельській релігійній церемонії 30 січня. Мадуро молився на цьому заході в оточенні своєї дружини Сілії Флорес і свого віце-президента Делсі Родрігес. «Я прошу вас молитися за мене, я прошу вашого благословення, і я молюся за мир і майбутнє Венесуели», – сказав Мадуро. Останніми роками у Венесуелі триває гуманітарна криза. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в мільйон відсотків. Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. У січні 2019 року Хуан Гуайдо на мітингу опозиції оголосив себе тимчасовим президентом країни і пообіцяв провести в країні нові вибори. (Відео Reuters)