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31 Січень 2019, Київ 02:08
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«Моліться за мене» – Мадуро венесуельцям

«Моліться за мене» – Мадуро венесуельцям
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Президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив своїх прихильників молитися за нього на євангельській релігійній церемонії 30 січня. Мадуро молився на цьому заході в оточенні своєї дружини Сілії Флорес і свого віце-президента Делсі Родрігес. «Я прошу вас молитися за мене, я прошу вашого благословення, і я молюся за мир і майбутнє Венесуели», – сказав Мадуро. Останніми роками у Венесуелі триває гуманітарна криза. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в мільйон відсотків. Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. У січні 2019 року Хуан Гуайдо на мітингу опозиції оголосив себе тимчасовим президентом країни і пообіцяв провести в країні нові вибори. (Відео Reuters)

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