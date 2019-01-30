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30 Січень 2019, Київ 20:00
Новини | Міжнародні

Трамп домовився з Гуайдо підтримувати регулярні контакти – Білий дім

Білий дім: Трамп під час телефонної розмови з Гуайдо висловив свою «міцну підтримку боротьби Венесуели для повернення своєї демократії»

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Президент США Дональд Трамп домовився із самопроголошеним виконувачем обов’язків президента Венесуели Хуаном Гуайдо підтримувати регулярні контакти.

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що Трамп під час телефонної розмови з Гуайдо висловив свою «міцну підтримку боротьби Венесуели для повернення своєї демократії».

Розмова Трампа та Гуайдо відбулася після того, як Верховний суд Венесуели заборонив опозиційному лідеру виїжджати з країни та заморозив його банківські рахунки.

23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної й економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Гуайдо заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах у Венесуелі, не здатний виконувати обов’язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Гуайдо визнали тимчасовим президентом майже всі країни Латинської Америки, США, Австралія, Канада й Ізраїль. Країни Євросоюзу пообіцяли визнати Гуайдо президентом, якщо у Венесуелі найближчим часом не будуть оголошені позачергові вибори. Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

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