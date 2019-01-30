США передали Гуайдо контроль над частиною активів Венесуели

25 січня влада США передала лідеру венесуельської опозиції Хуану Гуайдо контроль над низкою активів Венесуели, які перебувають на рахунках Федерального резервного банку Нью-Йорка і в інших американських банках. Цю інформацію 29 січня підтвердив прес-секретар Держдепартаменту США Роберт Палладіно, повідомляє Reuters.

Активи, про які йде мова, належать уряду Венесуели і її Центральному банку.

Верховний суд Венесуели 29 січня оголосив, що Гуайдо заборонено виїжджати з країни до закінчення слідства проти нього. Крім того, суд постановив заблокувати його рахунки.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної й економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Гуайдо заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах у Венесуелі, не здатний виконувати обов’язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Гуайдо визнали тимчасовим президентом майже всі країни Латинської Америки, США, Австралія, Канада й Ізраїль. Країни Євросоюзу пообіцяли визнати Гуайдо президентом, якщо у Венесуелі найближчим часом не будуть оголошені позачергові вибори. Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

США запровадили санкції проти нафтогазової компанії Венесуели, які Мадуро назвав незаконними.