Парламент Венесуели заявив про спробу вивезти в Росію 20 тонн золота

У парламенті Венесуели, який перебуває в опозиції до Ніколаса Мадуро, вимагають пояснень він центрального банку країни щодо спроб вивезти в Росію близько 20 тонн золота.

Як заявили в Національній асамблеї Венесуели, інформацію про це повідомили співробітники банку.

«Ми вимагаємо надати всі подробиці. Це не золото Каліксто Ортеги (очільника Банку Венесуели, – ред.). Воно належить народу», – йдеться в повідомленні.

У асамблеї зазначили, що літак, який має забрати золото, вже прибув з Москви в Каракас.

23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної і економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни і склав присягу. Гуайдо заявив, що Мадуро, який у травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Гуайдо визнали тимчасовим президентом майже всі країни Латинської Америки, ЄС, Бразилія, США і Канада. Низка країн, зокрема Росія, вважають законним президентом Венесуели Мадуро.

26 січня ситуацію у Венесуелі обговорювалася на Раді безпеки ООН. Держсекретар США Майкл Помпео на засіданні закликав всі країни світу «почути голос венесуельського народу» і визнати Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.