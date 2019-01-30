Венесуела і найманці Росії: росіянин Євген Шабаєв дав інтерв’ю

На тлі спроб відсторонення від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро і акцій протесту опозиції, з'явилася інформація про російських найманців, відправлених у цю країну. Агентство Reuters, із посиланням на свої джерела, повідомило, що напередодні бойовики з приватних військових компаній прибули до Венесуели для того, щоб, як стверджували два джерела агентства, забезпечити безпеку Мадуро під час масових протестів.

Одним із тих джерел, які надали Reuters інформацію про російських найманців, був Євген Шабаєв, голова комітету «Всеросійського офіцерського зібрання». Сам він називає себе казаком – хуторським отаманом округу Ховрино [житловий район у Москві]. Шабаєв відомий перш за все тим, що заявляв про загибель російських найманців в Сирії під Дейр аз-Зором в лютому 2017 року, а також тим, що підготував позов до Міжнародного кримінального суду від імені «вагнерівців» із вимогою відновити їхні права.

Євген Шабаев сказав Reuters, що в Венесуелі перебуває близько 400 осіб із російських приватних військових компаній (інші співрозмовники говорять про невеликі групи, не уточнюючи їхню чисельність).

В ефірі передачі проекту «Настоящее время» – «Вечори з Тимуром Олевським» – Шабаев описав, як, на його думку, відбувається відправлення найманців до Венесуели.

– Якби ви говорили про це в 2015 році в Російській Федерації – так, справді цей ринок так званий був не сформований, і знайти людей було досить-таки важко. Зокрема, одна зі структур, як ми припускаємо, «Союз добровольців Донбасу» – була створена для того, щоб цей механізм працював більш ефективно і більш якісно. [Працював] з вербування людей і вивезення їх – незаконному, як ми вважаємо, вивезення – в інші країни, залучення до воєнних дій.

На сьогоднішній момент близько мільйона ветеранів у нас, не при справах залишилися. Це цілком здорові, цілком підготовлені фахівці.

– Але вони ніде не працюють, виходить? Тобто вони просто сидять на телефоні, чекають?

– Вони працюють, але на низькооплачуваних роботах, тобто, це охорона в різних торгових центрах. Відповідно, зарплата в межах 1 тисячі американських доларів. Це дуже висока зарплата для них. Це в основному 500-600 американських доларів.

– Я правильно розумію, що для таких людей відпроситися з роботи не проблема, але напевно вони повинні якісь тимчасові рамки розуміти, на скільки їх відправляють?

– Сьогоднішня їхня робота взагалі ніяк не регламентується. Коли місячна зарплата в ПВК (приватній військовій кампанії) є річною зарплатою в нинішній ситуації, як вони живуть, вони вибір роблять дуже швидко. І ті звернення, які до мене надходять про працевлаштування в даній структурі, чим я не займаюся, й не раз це кажу, говорять про те, що проблеми з набором персоналу якраз-таки немає.

– Якщо стільки людей відлетіло до Венесуели, то ви можете собі хоча б приблизно уявити, яким способом вони туди добиралися?

– Чартерні рейси.

– Це кілька літаків?

– За моєю інформацією – двома літаками.

– Два літаки, місткого типу «Іл», 200 людей легко беруть на борт. Тоді наступне питання: навіщо? Що їм там робити зараз?

Люди серйозно турбувалися за долю своїх родичів. Тому я звернув увагу на події щодо зміни влади в Венесуелі

– Це я можу тільки припускати. Ще раз кажу: коли я звертався в агентство Reuters, звертався чому саме – тому що у них є свої представництва в Каракасі. Я хотів уточнити, в яку країну вони перебазовуються, де вони будуть перебувати. З таким проханням до мене звернулися безпосередньо родичі тих людей, які турбувалися за їхню долю.

Вперше була така передислокація в невідомому напрямку з невідомими завданнями. Люди серйозно турбувалися за долю своїх родичів. Тому я звернув увагу на події щодо зміни влади в Венесуелі, або як це можна буде назвати.

Мене не цікавлять ті процеси, які там відбуваються. Ми звернулися з метою дізнатися, чи бачив хтось цих хлопців, відповідно, що там відбувається і які процеси з цими людьми, чи можуть вони передислокуватися в іншу країну і так далі.

Підтвердження прийшло від Reuters. Точно так само, як і вся громадськість, я про це дізнався в п'ятницю, коли воно було опубліковано: про те, що побачили цих людей, ми так називаємо їх – «білих». Я не расист, але те, що бачили російських людей ...

– Як давно вони полетіли?

– У понеділок було здійснено набір, різкий набір – замовлення прийшло на набір цих людей. І з вівторка на середу, в залежності від часу, на Кубі і Росії, воно таки досить серйозно відрізняється, вони вилетіли, ну і, власне кажучи, прибули вже в середині дня в Каракас.

– Замовник, звичайно, не називається, та людина, яка звернулася?

– Нікого це не цікавить з тих виконавців, які це роблять.

Ще слід додати, що тут Пригожин або умовний Пригожин, або «ПВК Вагнера» не завжди оцінюється правильно засобами масової інформації. За фактом Російська Федерація зараз отримує велику кількість замовлень по всіх країнах світу, і жоден Пригожин це контролювати не в змозі, не може контролювати. Це працюють цілі аналітичні служби, це працює цілий пакет послуг, який сформувати не в змозі жоден приватник.

– Якщо це Міністерство оборони?

– Я цього не можу заявити.

– І про ФСБ теж не скажете?

– В жодному разі.

– Ці люди отримують готівкою гроші?

– Готівкові.

– Якщо вони вмирають, їхні родичі теж отримують готівкою гроші?

– Звичайно.

– Наскільки я розумію, якщо це відбувається в такому вигляді, то вони погоджуються з умовами наймання на роботу, я правильно розумію?

– Ні, не правильно. Тому що, коли їх наймають, умови прописані одним чином, розповідають про одне, а по факту вони не отримують ті гроші, які їм обіцяють, вони не отримують тих гарантій, які їм обіцяють, в соціальній сфері. І за фактом, як ми і заявили в Міжнародний кримінальний суд, вони, власне кажучи, зазнають насильницького перевезення і застосування їх у військових діях.

«Загін Вагнера не має можливості оперативно відправити 400 осіб в іншу країну»

Розслідувач команди Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, який не раз публікував матеріали про діяльність приватних російських угруповань в Україні, Сирії та Африці, вважає, що російських найманців у Венесуелі немає.

– Ми можемо допустити, що туди відправили, грубо кажучи, пару-трійку інструкторів як консультантів з безпеки, умовно кажучи. І то, це малоймовірно. Але те, що говорять, що відправили цілий загін бійців – близько 400 осіб, нам здається неймовірним з кількох причин.

По-перше, наскільки ми знаємо за своїми джерелами, у загону Вагнера немає можливості ось так оперативно взяти і відправити 400 осіб в іншу країну. За три дні їх не зібрати.

По-друге, на боці Мадуро все ще є і поліція, і армія, і Нацгвардія. Плюс – у нього є прихильники, наприклад, на Кубі. Уявити, що ось туди приїхали наземні найманці захищати президента, – це був би вагомий привід для поліції та армії перейти на бік опозиції.

Багато місцевих російськомовних жителів, які проживають там давно, кажуть, що це неможливо уявити, що такого в Латинській Америці не траплялося вже багато десятків років.

За польотами літаків до Венесуели в ці дні люди спостерігають особливо уважно. «Нова газета» виявила «Боїнг» авіакомпанії Nordwind Airlines, який вдень вилетів із Москви в Каракас. Ця авіакомпанія спеціалізується на приватних туристичних рейсах, ніколи раніше її літаки в Венесуелу не літали. Такий літак може взяти на борт до 500 пасажирів. Видання припустило, що на ньому можуть вивезти з Венесуели російських громадян.

Однак офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова на запитання журналіста «Настоящего времени» про те, чи планується евакуація співробітників і членів сімей російських дипломатів в цій країні, відповіла негативно.

Оригінал – на сайті «Настоящее время», спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»