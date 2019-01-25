Reuters повідомляє про прибуття російських найманців до Венесуели на допомогу Мадуро

Співробітники приватної військової компанії, ймовірно, групи «Вагнер», приїздили до Венесуели протягом останніх днів, щоб посилити охорону президента країни Ніколаса Мадуро – про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела, наближені до найманців.

Цього тижня Росія висловила свою підтримку соціалістичному режиму Мадуро, проти влади якого протестують у Венесуелі.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

Журналісти наводять слова Євгена Шабаєва, лідера місцевого підрозділу парамілітарного угруповання «Казаки», пов’язаного з російськими найманцями – за його даними, їхня кількість у Венесуелі може сягати 400. Втім, інші джерела говорять про менші групи.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив Reuters, що не має інформації про російських військових найманців у латиноамериканській країні.

За словами Шабаєва, задача найманців у Венесуелі – охороняти Мадуро від ймовірних спроб представників опозиційних сил його затримати.

«Наші люди тут безпосередньо для його захисту», – цитує його інформаційне агентство.

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Один зі співрозмовників видання, наближений до приватної військової компанії «Вагнер», на умовах анонімності повідомив, що найманці вперше приїхали до країни перед виборами президента у травні 2018 року, але ще одна група прибула «нещодавно». Він також підтвердив, що це пов’язано з охороною Мадуро.

ПВК «Вагнер» пов’язують із наближеним до Путіна мільярдером Євгеном Пригожиним.

Росія і Туреччина напередодні висловили свою підтримку Ніколасу Мадуро.

16 січня парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні. 23 січня лідер Національних зборів Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели.

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Увечері 23 січня протести проти Мадуро підтримали політики Євросоюзу: Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні і президент Європейської ради Дональд Туск.

Напередодні про свою підтримку лідеру опозиції Хуану Гуайдо заявив президент США Дональд Трамп.​

10 січня Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року після смерті Уго Чавеса.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.