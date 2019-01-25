Сенатор США відповів на заяву Кремля про Венесуелу: Путін сам втручається у справи України, Сирії, США

Сенатор-республіканець Марко Рубіо, якого американські ЗМІ називають головним рушієм політики США з приводу Венесуели, заявив, що заяви Кремля із засудженням втручання "третіх сил" у події у цій країні не піддаються розумінню.

Заяви керівництва Росії щодо неприпустимості зовнішнього втручання прокоментував сенатор-республіканець Марко Рубіо.

«США надають підтримку у відповідь прохання конституційно законного президента Венесуели (Хуан Гуайдо - прим. ГА). Це прохання також підтримали 11 країн регіону. Що ж стосується серійного інтервенціоніста Путіна (згадайте Україну, Сирію, вибори у США у 2016-му році), то його заклики до невтручання не піддаються розумінню», –заявив Рубіо на своїй сторінці у Twitter.

У середу прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зовнішнє втручання у події у Венесуелі може бути небезпечним. А президент Росії Володимир Путін у четвер у телефонній розмові підтримав Ніколаса Мадуро.

У ході розмови Путін засудив «деструктивне зовнішнє втручання» у Венесуелі.

Президент США Дональд Трамп раніше цього тижня офіційно визнав лідера опозиції у Венесуелі Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Гуайдо є президентом Національної асамблеї Венесуели.

На думку уряду США, це єдиний легітимно обраний орган влади у Венесуелі.

Віце-президент США Майк Пенс засудив і назвав «диктатором» Ніколаса Мадуро, проти якого виступають протестувальники у Венесуелі. Пенс також підтримав протестувальників.