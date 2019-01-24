Протести в Венесуелі: що відомо на цей момент

У Венесуелі триває напружене політичне протистояння. Його учасники: з одного боку – опозиція, що об'єдналася навколо міжнародно визнаного парламенту Національної асамблеї на чолі з її головою Хуаном Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни, а з іншого – правляча «Єдина соціалістична партія Венесуели» (PSUV) на чолі з президентом Ніколасом Мадуро. У столиці Каракасі й інших містах кількість жертв вуличних зіткнень, в яких беруть участь десятки тисяч людей, тільки за підтвердженими даними, перевищила 20 осіб. Арештовано не менше 300 опозиційних активістів. Радіо Свобода розповідає, як Венесуела потрапила у скрутне становище.

Занепад економіки Венесуели

В середині минулого століття Венесуела була країною з найвищим рівнем життя в Латинській Америці, поступаючись за рівнем ВВП тільки США, Швейцарії та Новій Зеландії. Країна була прикладом демократії для всієї Латинської Америки.

На нафту припадає 90% венесуельського експорту – це основне джерело доходів бюджету і валюти в країні. Промисловості в Венесуелі немає – країна імпортує практично все: від туалетного паперу до хліба з ліками.

Хиткий фундамент для венесуельської економіки заклав ще Уго Чавес. Він збільшував державні витрати на соціальні програми, субсидував продукти харчування і енергію для населення. Із 2000 по 2013 рік, поки Чавес був президентом, витрати щодо ВВП зросли із 28% до 40%. Ці витрати поступово виснажили валютні запаси. У 2000 році у Венесуелі було достатньо валютних резервів, щоб забезпечити імпорт на 7 місяців. До 2013 року запаси скоротилися до 3 місяців.

Його нападки на приватний бізнес залишили країну без досвідчених фахівців і капіталу для подальшого розвитку. В останні роки Венесуела добувала менше нафти, ніж Китай, і лише чверть від виробництва ОАЕ.

Мадуро продовжив політику Чавеса

2013 року президентом Венесуели став Ніколас Мадуро. У 2014 році, коли ціни на нафту почали падати, грошовий потік став вичерпуватися. Щоб підтримати свою популярність, президент зберіг занадто переоцінений обмінний курс і посилив контроль над імпортом і доступом до валюти.

​Обвалився імпорт, ціни почали рости. Уряд намагався контролювати ціни, в результаті товари пішли на чорний ринок. Також до всього цього додалися фінансові проблеми, оскільки доходи від нафти скоротилися вдвічі, а дефіцит бюджету зріс. Венесуела включила друкарський верстат, і незабаром до економічних проблем додалася гіперінфляція. Нині вона становить, за різними даними, від 1 мільйона 300 тисяч відсотків до 4 мільйонів відсотків.

Протести з 2014 року

Із 2014 року в країні розпочалися протести. 2017 року у Венесуелі пройшли десятки масових антиурядових протестів, під час яких загинуло понад 100 осіб.

20 травня того ж року в країні відбулися президентські вибори. За даними ЦВК, за Мадуро проголосували 68% виборців. Спостерігачі і опозиція вказували на численні порушення виборчого процесу, а сам Мадуро склав присягу не в парламенті, а у Верховному суді, який підтримує його владу. Більшість депутатів парламенту країни – прихильники опозиції, які відмовляються визнавати законною його перемогу.

У США назвали вибори нелегітимними.

5 січня 2019 року головою Національної асамблеї був обраний Хуан Гуайдо, один з лідерів опозиційної венесуельської партії «Народна воля» (Voluntad Popular).

10 січня 2019 року відбулася інавгурація Ніколаса Мадуро. Цю дату називають початком глибокої політичної кризи в країні.

Масові протести проти президента Мадуро почался 23 січня цього року в кількох містах Венесуели: Каракасі, Валенсії, Баркисимето, Маракаї і Сан-Крістобалі. У них взяли участь десятки тисяч людей.

Гуайдо – тимчасовий президент

На тлі протестів лідер опозиції Венесуели і спікер парламенту Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом країни. Він закликав венесуельських військових «не протидіяти акціям протесту і прийняти в них участь».

Тимчасовим виконувачем обов'язків президента Гуайдо визнали США. Оголошуючи про визнання лідера опозиції тимчасовим главою Венесуели, президент США Дональд Трамп сказав, що «народ Венесуели хоробро висловився проти режиму Мадуро».

Держсекретар США Майк Помпео також закликав Ніколаса Мадуро добровільно передати владу Гуайдо.

Слідом за цим про підтримку глави Національної асамблеї Венесуели в ролі лідера держави оголосили ще низка держав: Канада, Бразилія, Перу, Аргентина, Парагвай, Колумбія, Еквадор, Коста-Ріка, Чилі, Панама, а також Грузія.

Мадуро обвинувачує США

Ніколас Мадуро звинуватив опозицію у спробі державного перевороту. Він також оголосив про розрив дипломатичних зв'язків між Венесуелою і США. Американським дипломатам наказано протягом 72 годин покинути країну.

У відповідь держсекретар США Майк Помпео заявив, що США все одно будуть підтримувати дипломатичні відносини з Венесуелою через Гуайдо, а права розривати дипвідносини у Мадуро немає.

«Сполучені Штати підтримують дипломатичні відносини з Венесуелою і здійснюватимуть відносини з Венесуелою через уряд тимчасового президента Хуана Гуайдо, який запросив нас залишатися в Венесуелі», – йдеться в поширеній заяві Помпео.

Росія і Болівія підтримали Мадуро

В середині 2017 року повідомляли, що російська компанія «Роснефть» вклала в Венесуелу понад 6,5 мільярда доларів за майбутні поставки нафти. Нафтова держкомпанія Венесуели повинна була погасити борг до 2019 року, але в кінці 2018-го залишалася винною ще 3,1 мільярда.

У грудні 2018 року президент Венесуели під час візиту в Москву домовився з Володимиром Путіним, що Росія інвестує понад 6 мільярдів доларів в економіку Венесуели і поставить країні 600 тисяч тонн зерна.

Тепер у відповідь на міжнародну підтримку тимчасового президента Хуана Гуайдо офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова висловила підтримку Ніколасу Мадуро.

«На прикладі подій у Венесуелі добре видно, як прогресивне західне співтовариство в реальності ставиться до міжнародного права, суверенітету і невтручання у внутрішні справи держав, в ручному режимі змінюючи там владу», – написала вона у Facebook.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважає незаконною спробу «узурпації» влади опозицією в Венесуелі і раніше вважає Ніколаса Мадуро легітимним главою Венесуели.

Пізніше МЗС Росії офіційно заявило, що «США в ситуації з Венесуелою демонструють тотальне ігнорування норм міжнародного права».

На підтримку Ніколаса Мадуро висловився також лідер Болівії Ево Моралес.

У Мексиці оголосили, що «поки» вважають лідером країни Ніколаса Мадуро, але закликали до діалогу і «демократичного вирішення».

Тим часом на вулицях міст Венесуели

В Каракасі і в декількох інших містах демонстрації проти Мадуро переросли в зіткнення з поліцією і Нацгвардією, яка застосувала для розгону протестів сльозогінний газ.

Венесуельські ЗМІ, повідомляють, що під час масових протестів були затримані не менше ніж 300 осіб. Частина ЗМІ повідомили, що жертвами заворушень у Венесуелі стали 20 осіб, але офіційно ця інформація поки не підтверджена.