Мадуро підтримали в Росії й Туреччині

Міністерство закордонних справ Росії виступило з критикою опозиційних протестів у Венесуелі, спрямованих проти президента Ніколаса Мадуро.

«Розвиток подій у Венесуелі дуже добре показує, як насправді прогресивний Захід ставиться до міжнародного права, суверенітету та принципу невтручання у внутрішні справи інших держав», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Свою підтримку президентові-соціалісту висловила й офіційна Анкара. За словами речника президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, Ібрагіма Каліна, Ердоган поговорив із Мадуро телефоном.

«Наш президент зателефонував і висловив підтримку Туреччини венесуельському президенту Ніколасові Мадуро, сказавши: «Мій брате Мадуро! Тримайся стійко, ми з тобою», – заявив Калін.

23 січня лідер Національних зборів Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели.

Увечері 23 січня протести проти Мадуро підтримали політики Євросоюзу: Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні і президент Європейської ради Дональд Туск.

Напередодні про свою підтримку лідеру опозиції Хуану Гуайдо заявив президент США Дональд Трамп.​

10 січня Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року після смерті Уго Чавеса.

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Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.