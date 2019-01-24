В Євросоюзі підтримали опозицію Венесуели

Верховна представниця Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні оприлюднила заяву, в якій висловила підтримку опозиційним протестам у Венесуелі.

Згідно з повідомленням, опублікованим прес-службою Моґеріні, Євросоюз закликає до початку негайного політичного процесу, який призведе до вільних і вартих довіри виборів у відповідності до конституційного ладу.

«ЄС повністю підтримує національні збори як демократично обрану інституцію, владу якої необхідно відновити і поважати. Громадянські права, свобода і безпека всіх членів Національних зборів, в тому числі їхнього президента Хуана Гуайдо, мають бути забезпечені», – йдеться в заяві.

Моґеріні застерігає від застосування сили проти опозиції, яке, на її думку, не допоможе вирішити кризу в латиноамериканській країні, і виступає на захист права громадян Венесуели на мирний протест.

«Європейський союз і його держави-члени і надалі готові підтримувати відновлення демократії та верховенства права у Венесуелі через вартий довіри політичний процес, який відповідає венесуельській конституції», – підсумовує її повідомлення.

Президент Європейської ради Дональд Туск також виступив на підтримку Національних зборів і Хуана Гуайдо, який напередодні оголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели.

«На противагу (президенту країни Ніколасу – ред.) Мадуро, парламентська асамблея, в тому числі Хуан Гуайдо, має демократичний мандат від громадян Венесуели», – зазначив він.

Натомість чинний міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопез написав у своєму Twitter, що збройні сили країни не приймуть «самопроголошеного президента».

«Солдати Вітчизни не визнають президента, нав’язаного нам під впливом закордонних інтересів та незаконно самопроголошеного. Збройні сили захищають Конституцію і виступають гарантом національного суверенітету», – написав він.

23 січня про свою підтримку Гуайдо заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

У відповідь на це президент Мадуро заявив про розірвання дипломатичних відносин із США і дав американським дипломатам 72 години на те, щоб залишити країну.

10 січня Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року після смерті Уго Чавеса.

Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.