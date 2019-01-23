Трамп висловив свою підтримку лідеру опозиції Венесуели

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом цієї країни, повідомляють західні ЗМІ.

За словами Трампа, він готовий застосувати «всю повноту економічної і дипломатичної сили Сполучених Штатів, аби сприяти відновленню демократії у Венесуелі».

«Громадяни Венесуели надто довго страждали від нелегітимного режиму Мадуро», – стверджує президент США.

Свою підтримку висловив також генеральний секретар Організації американських держав Луіс Альмагро.

«Вітаємо Хуана Гуайдо на посаді виконувача обов’язків президента Венесуели», – написав він у Twitter.

23 січня 35-річний президент опозиційної Національної асамблеї Гуайдо проголосив себе виконувачем обов’язків президента в столиці Каракасі після того, як по всій країні прокотилися багатотисячні марші проти президента Ніколаса Мадуро.

10 січня Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року після смерті Уго Чавеса.

Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.