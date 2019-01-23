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24 Січень 2019, Київ 00:31
Новини | Міжнародні

Трамп висловив свою підтримку лідеру опозиції Венесуели

Хуан Гуайдо проголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели замість ніколаса Мадуро, якого парламент оголосив узурпатором влади

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом цієї країни, повідомляють західні ЗМІ.

За словами Трампа, він готовий застосувати «всю повноту економічної і дипломатичної сили Сполучених Штатів, аби сприяти відновленню демократії у Венесуелі».

«Громадяни Венесуели надто довго страждали від нелегітимного режиму Мадуро», – стверджує президент США.

Свою підтримку висловив також генеральний секретар Організації американських держав Луіс Альмагро.

«Вітаємо Хуана Гуайдо на посаді виконувача обов’язків президента Венесуели», – написав він у Twitter.

23 січня 35-річний президент опозиційної Національної асамблеї Гуайдо проголосив себе виконувачем обов’язків президента в столиці Каракасі після того, як по всій країні прокотилися багатотисячні марші проти президента Ніколаса Мадуро.

10 січня Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року після смерті Уго Чавеса.

Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.

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