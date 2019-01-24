Протести в Венесуелі: держсекретар США закликав Мадуро піти у відставку

Держсекретар США Майк Помпео закликав лідера Венесуели Ніколаса Мадуро піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

У заяві Помпео йдеться, що Вашингтон підтримує лідера опозиції Хуана Гуайдо, що проголосив створення перехідного уряду, який займеться підготовкою до проведення нових виборів.

«Венесуельський народ вже протягом довгого часу страждає від жахливої диктатури Ніколаса Мадуро. Ми закликаємо Мадуро піти, поступившись місцем законному лідеру, виконуючому волю жителів Венесуели», – йдеться в заяві глави Держдепартаменту.

23 січня 35-річний президент опозиційної Національної асамблеї Гуайдо проголосив себе виконувачем обов’язків президента в столиці Каракасі після того, як по всій країні прокотилися багатотисячні марші проти президента Ніколаса Мадуро.

10 січня Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року після смерті Уго Чавеса.

Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.