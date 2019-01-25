США ініціювали засідання Радбезу ООН через кризу в Венесуелі

Сполучені Штати запросили засідання Ради безпеки ООН для обговорення кризи в Венесуелі, яке повинно відбутися в суботу, 26 січня.

Під час протестів за останні кілька днів в Венесуелі загинули не менше 16 людей, більше 300 знаходяться під арештом. Учасники мітингів вимагають відставки режиму Ніколаса Мадуро.

23 січня лідер Національних зборів Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели.

Увечері 23 січня протести проти Мадуро підтримали політики Євросоюзу: Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні і президент Європейської ради Дональд Туск. 22 сычня про свою підтримку лідеру опозиції Хуану Гуайдо заявив президент США Дональд Трамп.​

Підтримку Ніколасу Мадуро висловили, зокрема, Росія та Туреччина.

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10 січня Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року після смерті Уго Чавеса.

Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.