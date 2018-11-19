«Вагнер» та інші: російські найманці звернулися до міжнародного суду

Бійці російських приватних військових компаній (ПВК) та ветерани збройних сил і бойових дій звернулися до Міжнародного кримінального суду з вимогою порушити провадження проти організаторів ПВК і тих, хто їм допомагає, повідомив Радіо Свобода 19 листопада голова комітету Загальноросійського офіцерського зібрання Євген Шабаєв.

Звернення до прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда підтримали 357 делегатів з 52 регіонів Росії, які представляють 18 загальноросійських і міжрегіональних громадських організацій. Як випливає з документа, втрати ПВК, за даними ветеранських організацій, обчислюються сотнями.

«Ми, громадяни РФ, ветерани збройних сил і бойових дій, спираючись на статтю 15 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, просимо порушити розслідування на підставі викладеної нижче інформації про злочини, що підпадають під юрисдикцію суду», – йдеться у зверненні до суду.

Автори звернення стверджують, що «з російськими найманцями укладаються юридично нікчемні договори, які не регламентують роботу в умовах бойових дій».

«Фактично цивільних осіб вводять в оману і вивозять з країни постійного проживання з метою незаконного використання у військових цілях, – вважають підписанти. – Оскільки ситуація не змінюється впродовж уже трьох років, ми просимо прокурора порушити кримінальну справу згідно зі статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме пункту «насильницьке зникнення людей».

Москва неодноразово заперечувала повідомлення про те, що тисячі російських найманців воюють у Сирії, на сході України чи в інших країнах. Водночас, за повідомленнями, лише в Сирії загинули понад 100 російських найманців.

Однією з найбільш відомих приватних військових компаній «ПВК Вагнера» керує олігарх Євген Пригожин, який має близькі особисті зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

На початку жовтня Служба безпеки України опублікувала новий список громадян Росії й інших країн, які, як стверджується, є бійцями так званої «Приватної військової компанії Вагнера» («ПВК Вагнера»). Багато хто з них воював на сході України і в Сирії. У списку СБУ 206 осіб. У спецслужбі стверджують, що 58 із них загинули в Сирії на початку лютого – в зіткненні з американськими військовими в провінції Дейр-ез-Зор. Служба безпеки України називає бійців «ПВК Вагнера» позаштатними співробітниками російської служби військової розвідки – Головного управління Генштабу, раніше відомого як ГРУ.

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