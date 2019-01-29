Лавров: Росія «зробить все», щоб підтримати Мадуро

Міністерство закордонних справ Росії і Кремль різко засудили санкції, запроваджені США проти венесуельської нафтогазової компанії PDVSA.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав їх «нелегітимними і протиправними», а також «цинічними». За словами Лаврова, Росія «зробить все», щоб підтримати венесуельського президента Ніколаса Мадуро, якого в Росії – на відміну від США й низки інших країн – вважають легітимним. Лавров звинуватив США в підготовці повалення Мадуро.

Схожі оцінки дав і речник Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак заявив, що після запровадження санкцій у Венесуели можуть з’явитися проблеми з обслуговуванням суверенного боргу перед Росією.

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Через два місяці Венесуела, за словами Сторчака, повинна виплатити Росії 100 мільйонів доларів. Поки що, як каже заступник російського міністра, Каракас не допускав прострочень із платежами.

При цьому Сторчак відмовився коментувати, чи зможе обслуговувати корпорація PDVSA свій борг перед «Роснафтою».

Всього з 2006 року Росія виділила Венесуелі близько 17 мільярдів доларів у вигляді кредитів.

США напередодні запровадили санкції проти венесуельської державної нафтової компанії PDVSA і заблокували активи компанії.