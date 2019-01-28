США обіцяють «серйозну відповідь» у разі загрози своїм дипломатам або Гуайдо у Венесуелі

США обіцяють «серйозну відповідь» у разі, якщо силовики, що підкоряються президентові Венесуели Ніколасу Мадуро, якого Вашингтон не вважає легітимним, створять загрозу безпеці для американських дипломатів в країні або для голови Національної асамблеї Хуана Гуайдо, що проголосив себе тимчасовим президентом.

Про це у Twitter написав радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Він також зазначив, що Куба надає підтримку озброєним прихильникам Мадуро.

Ніколас Мадуро 27 січня відмовився від висунутої ним раніше вимоги до американських дипломатів залишити країну.

Гуайдо проголосив себе президентом на масовому мітингу 23 січня. Він стверджує, що має на це право за Конституцією, оскільки вибори, на яких Мадуро здобув перемогу, не були легітимними. США і більшість країн Латинської Америки визнали Гуайдо тимчасовим президентом, таку ж позицію зайняв Ізраїль.

Країни ЄС заявили, що визнають Гуйдо, якщо Мадуро терміново не оголосить про нові вибори. Росія, Китай, Туреччина, Куба і низка інших країн визнають президентом Мадуро.

У Венесуелі тривають вуличні акції. Опозиція має намір організувати масштабні протести цього тижня. Прихильники Гуайдо побоюються репресій із боку влади – вже були затримані сотні активістів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков 27 січня заявив, що Росія не відправляла до Венесуели найманців для охорони Мадуро. 25 січня агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило про відправку співробітників приватної військової компанії в Каракас. Reuters уточнює, що йдеться, ймовірно, про пов’язаних із Кремлем бійців «ПВК Вагнера», які раніше брали участь в конфліктах в Сирії і в Україні.

Керівництво венесуельської армії заявляє про вірність Мадуро. Однак військовий аташе Венесуели у США 26 січня заявив, що визнає президентом Гуайдо.

26 січня ситуацію у Венесуелі обговорювали на засіданні Ради безпеки ООН. Держсекретар США Майкл Помпео на засіданні закликав всі країни світу «почути голос венесуельського народу» і визнати Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.