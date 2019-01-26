Країни Євросоюзу вимагають від Мадуро провести вибори президента Венесуели

Якщо президент Венесуели Ніколас Мадуро не призначить дату проведення нових президентських виборів протягом восьми днів, Лондон визнає президентом лідера опозиції Хуана Гуайдо. Такий ультиматум висунув міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант 26 січня.

«Після того, як опозиційним кандидатам перекрили доступ до виборів, в урни кидали фальшиві бюлетені, а на цих дуже недосконалих виборах відбувалися численні порушення, очевидно, що Ніколас Мадуро не є легітимним лідером Венесуели», – заявив Хант.

Він додав, що Велика Британія готова визнати виконувачем обов’язків латиноамериканської країни Хуана Гуайдо, якщо у Венесуелі не відбудеться прозоре й чесне волевиявлення.

Таким чином, Лондон доєднався до низки європейських держав, які висунули Мадуро аналогічні вимоги. Раніше такі заяви вже зробили Іспанія, Франція і Німеччина.

Одними з перших підтримку венесуельській опозиції висловили Сполучені Штати і Канада, а також Організація американських держав.

Підтримка з боку Вашингтона змусила Мадуро оголосити про розрив дипломатичних відносин зі США. За його словами, американські дипломати мають залишити Венесуелу до неділі 27 січня.

Під час протестів затримали понад 350 людей тільки цього тижня, за даними Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет. Як мінімум 16 людей загинуло.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

Хуан Гуайдо закликав до масової демонстрації наступного тижня. Зі свого боку, Мадуро вимагає від людей вийти на вулиці для «повстання проти заколоту».

Увечері 25 січня Міжамериканська комісія з прав людини у своїй заяві висловила побоювання за життя і здоров’я 35-річного Гуайдо у зв’язку з політичною напругою в країні.

23 січня лідер Національних зборів Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели.

Увечері 23 січня протести проти Мадуро підтримали політики Євросоюзу: Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні і президент Європейської ради Дональд Туск. 22 січня про свою підтримку лідеру опозиції Хуану Гуайдо заявив президент США Дональд Трамп.​

Підтримку Ніколасу Мадуро висловили, зокрема, Росія та Туреччина.

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10 січня Ніколас Мадуро вчергове вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року після смерті Уго Чавеса.

Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.