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26 Січень 2019, Київ 16:26
Світ

«Путін полюбив ризикувати». Західні експерти реагують на репортаж про російську участь у Венесуелі

Ніколас Мадуро (ліворуч) на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, грудень 2018 року

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Приватна військова компанія «Вагнер» відома тим, що вона виконувала таємні завдання Росії, тепер спрямувала військових до Венесуели, йдеться в репортажі інформаційного агентства Reuters.

Таким чином Росія прагне посилити безпеку президента Венесуели Ніколаса Мадуро, пише Reuters, посилаючись на інформацію двох осіб із оточення Мадуро.

Третє джерело, наближене до російських найманців, підтвердило Reuters дислокацію контингенту компанії «Вагнер» у Венесуелі.

Участь російських військових контрактників у Венесуелі свідчить, що Путін полюбив ризикувати, вважає аналітик Atlantic Council Андерс Ослунд.

«Ті самі контрактники бились в Україні, Сирії, Південному Судані та Центральноафриканській Республіці. Путін полюбив ризикувати», – написав Ослунд.

Путін не обмежиться участю приватних підрядників, переконаний екс-вископосадовець Пентагону Майкл Карпентер.

«Я очікую, що росіяни посилять це видимою військовою присутністю також, що, можливо, включатиме далекобійні бомбардувальники», – так відреагував на репортаж Reuters Майкл Карпентер у Twitter.

«Вагнер приходить до Західної півкулі...» – написав у Twitter колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес.

Журналісти Reuters наводять слова Євгена Шабаєва, лідера місцевого підрозділу парамілітарного угруповання «Казаки», пов’язаного з російськими найманцями – за його даними, їхня кількість у Венесуелі може сягати 400. Втім, інші джерела говорять про менші групи.

Одне з анонімних джерел у Росії, пов’язане з угрупованням «Вагнер» заявило виданню, що завдання цих найманців пов’язане зі захистом Мадуро.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив Reuters, що не має інформації про російських військових найманців у латиноамериканській країні.

США та Європа підтримали опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо в той час, як Росія та Китай висловлюють свою підтримку Мадуро.

Марко Рубіо
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10 січня Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року після смерті Уго Чавеса.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.

10 січня стало відомо, що Росія може побудувати в ЦАР свою офіційну військову базу. На фото столиця країни - Бангі
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