Рада безпеки ООН збирається на засідання через кризу у Венесуелі

Рада безпеки ООН сьогодні, 26 січня, збирається на засідання, щоб обговорити політичну кризу у Венесуелі.

25 січня у Держдепартаменті США повідомили, що держсекретар США Майк Помпео збирається закликати Раду безпеки ООН визнати венесуельського опозиційного лідера Хуана Гуайдо, який проголосив себе виконувачем обов’язків президента, а також просити підтримати перехідний уряд Венесуели.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

Засідання Ради безпеки ООН для обговорення кризи в Венесуелі було ініційоване США й низкою країн цього регіону. Це викликало спротив із боку Росії, яка висловлює підтримку на адресу президента Венесуели Ніколаса Мадуро. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, якщо засідання відбудеться, Москва наполягатиме на виконанні вимог міжнародного законодавства.

Напередодні інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що співробітники приватної військової компанії, ймовірно, групи «Вагнер», приїздили до Венесуели протягом останніх днів, щоб посилити охорону президента країни Ніколаса Мадуро.

Під час протестів за останні кілька днів у Венесуелі загинули щонайменше 16 людей, понад 300 перебувають під арештом. Учасники мітингів вимагають відставки режиму Ніколаса Мадуро.

23 січня лідер Національних зборів Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели.

Увечері 23 січня протести проти Мадуро підтримали політики Євросоюзу: Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні і президент Європейської ради Дональд Туск. 22 січня про свою підтримку лідеру опозиції Хуану Гуайдо заявив президент США Дональд Трамп.​

Підтримку Ніколасу Мадуро висловили, зокрема, Росія та Туреччина.

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10 січня Ніколас Мадуро вчергове вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року після смерті Уго Чавеса.

Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.