Помпео збирається закликати Раду безпеки ООН визнати в.о. президента Венесуели

Державний секретар США Майк Помпео збирається закликати Раду безпеки ООН визнати венесуельського опозиційного лідера Хуана Гуайдо, який проголосив себе виконувачем обов’язків президента.

«Державний секретар Помпео закличе членів Ради безпеки й міжнародну спільноту підтримати міжнародний мир і безпеку, визнавши Хуана Гуайдо як конституційного виконувача обов’язків президента Венесуели», – інформує Державний департамент.

Згідно з повідомленням, Помпео також планує попросити підтримати перехідний уряд Венесуели.

Засідання Ради безпеки ООН для обговорення кризи в Венесуелі було ініційоване США й низкою країн цього регіону. Це викликало спротив із боку Росії, яка висловлює підтримку на адресу президента Венесуели Ніколаса Мадуро. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, якщо засідання відбудеться, Москва наполягатиме на виконанні вимог міжнародного законодавства.

23 січня лідер Національних зборів Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели.

За два тижні до цього Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року після смерті Уго Чавеса.

Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.