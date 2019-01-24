Клімкін порівняв події у Венесуелі з українським Майданом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін порівняв протистояння між владою і опозицією у Венесуелі з подіями української Революції гідності.

«У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє», – написав він у твітері про Венесуелу, де Хуан Гуайдо, голова Національних зборів, парламенту країни, який протистоїть владі президента Ніколаса Мадуро і не визнає його другого терміну, тимчасово взяв на себе президентські повноваження.

Перед цим в іншому дописі з приводу Венесуели Клімкін також написав іспанською мовою: «Відповідати силою на вимоги мирних учасників протесту – це найкоротший шлях для влади до того, щоб втратити легітимність. Покладаємо сподівання на Національні збори і на мудрість їхнього голови Хуана Гуайдо в пошуках виходу з політичної кризи».

У Венесуелі тривала політична криза з протистоянням між демократичною опозицією і президентом-соціалістом Ніколасом Мадуро різко загострилася 23 січня, коли один із лідерів опозиції, голова опозиційних до влади президента країни Національних зборів, парламенту країни, 35-річний Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента. При цьому він послався на конституцію країни, яка тимчасово покладає такі обов’язки на голову парламенту в разі, коли посада голови держави стає вакантною. Мадуро 10 січня офіційно вступив на посаду президента на новий термін за результатами виборів, що відбулися у травні 2018 року – але опозиція, яка бойкотувала ці вибори, не визнає їхніх результатів, заявляючи про масові фальсифікації і тиск влади, і 15 січня парламент оголосив Мадуро узурпатором влади. Президент, зі свого боку, заявляє про «спробу державного перевороту» з боку опозиції.

У відповідь на крок Гуайдо Сполучені Штати Америки майже відразу визнали його легітимним виконувачем обов’язків президента і заявили, що відтепер не визнають ніяких кроків влади Мадуро. Про визнання Гуайдо законним керівником заявила і ще низка держав. Це в першу чергу 13 із 14 країн Америки, членів так званої «Групи Ліми», створеної 2017 року для допомоги у вирішенні кризи у Венесуелі і в поверненні цієї держави до демократії. У Європі спершу висловлювалися обережніше, але 24 січня про пряму підтримку дій Гуайдо заявила й Німеччина, ще в деяких країнах ЄС роблять дедалі прихильніші до нього заяви. Натомість Росія, Іран, Куба, Нікарагуа, Болівія, а також Туреччина прямо підтримали Мадуро.