Військовий аташе Венесуели у США заявив про визнання Гуайдо президентом

Військовий аташе Венесуели у Вашингтоні полковник Хосе Луїс Сілва заявив про визнання Хуана Гуайдо легітимним президентом країни. Свою заяву він зробив в суботу (в ніч на неділю за київським часом) з офісу у Вашингтоні.

«Сьогодні я закликаю народ Венесуели, і особливо моїх братів у національних збройних силах, визнати президента Хуана Гуайдо єдиним законним президентом», – заявив Сілва. Він став першим високопоставленим дипломатом і військовим Венесуели, який відмовився визнавати Ніколаса Мадуро легітимним главою держави.

23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної і економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни і склав присягу. Гуайдо заявив, що Мадуро, який у травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Хуана Гуайдо визнали тимчасовим президентом майже всі країни Латинської Америки, Бразилія, США і Канада. Низка країн, зокрема Росія, вважають законним президентом Венесуели Мадуро.

У суботу влада Венесуели скасували наказ, згідно з яким персоналу посольства США необхідно було протягом 72 годин покинути країну, повідомляє Associated Press. Протягом 30 днів Каракас планує створити офіс у Вашингтоні, який представлятиме інтереси країни. Раніше Ніколас Мадуро оголосив про розрив відносин із Вашингтоном, в США це рішення не визнали.

У суботу ситуацію у Венесуелі обговорювалася на Раді безпеки ООН. Держсекретар США Майкл Помпео на засіданні закликав всі країни світу «почути голос венесуельського народу» і визнати Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.