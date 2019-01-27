Кремль заперечує відправку російських найманців до Венесуели

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не відправляла до Венесуели найманців для охорони президента Ніколаса Мадуро. Його легітимність не визнає венесуельська опозиція і ряд країн, в тому числі США.

«Та ні, звичайно», – прокоментував він слова ведучого про відправку 400 найманців, в програмі «Москва. Кремль. Путін», цитує чиновника агентство «Інтерфакс». «У страху очі великі», – додав Пєсков.

25 січня агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило про відправку співробітників російської приватної військової компанії в Каракас. Reuters уточнює, що мова йде, ймовірно, про пов’язаних з Кремлем бійців «ПВК Вагнера», які раніше брали участь в конфліктах в Україні та Сирії.

ПВК «Вагнер» пов’язують із наближеним до Путіна мільярдером Євгеном Пригожиним.

23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної і економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни і склав присягу. Гуайдо заявив, що Мадуро, який у травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

У суботу ситуацію у Венесуелі обговорювалася на Раді безпеки ООН. Держсекретар США Майкл Помпео на засіданні закликав всі країни світу «почути голос венесуельського народу» і визнати Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.