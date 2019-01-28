Під час протестів у Венесуелі загинули 35 осіб – активісти

Центр моніторингу за соціальною конфліктністю (OVCS) заявив про 35 загиблих у 10 штатах під час протестів у Венесуелі.

Такі ж дані наводить Венесуельська програма освіти та дій у сфері прав людини (Provea).

Ще одна організація Foro penal нарахувала 850 заарештованих з 21 січня.

10 січня Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року.

Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

Масові протести проти Мадуро почался 23 січня цього року в кількох містах Венесуели: Каракасі, Валенсії, Баркисимето, Маракаї і Сан-Крістобалі. У них взяли участь десятки тисяч людей.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

Тоді ж опозиційний лідер Хуан Гуайдо проголосив себе президентом, заявивши, що має на це право за Конституцією, оскільки вибори, на яких Мадуро здобув перемогу, не були легітимними.

26 січня ситуацію у Венесуелі обговорювали на засіданні Ради безпеки ООН. Держсекретар США Майкл Помпео на засіданні закликав всі країни світу «почути голос венесуельського народу» і визнати Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели.