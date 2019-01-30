Вареники підкорюють Америку: 5 ресторанів, що популяризують українську кухню в США

1. Veselka: український ресторан став культовим у Нью-Йорку

За 63 роки існування ресторан Veselka змусив Нью-Йорк закохатися в українську кухню. Тут знімають епізоди фільмів, обідають американські знаменитості, а на вихідних вишиковуються черги охочих скуштувати українські страви.

2018 року «Веселка» стала третім найкращим цілодобовим рестораном Америки за версією інтернет-видання The Daily Meal.

Журналісти української служби «Голосу Америки» поспілкувалися із власником закладу і дізналися, як йому вдалося з роками зберегти автентичність меню та в чому секрет популярності української їжі у Нью-Йорку.

2. Riel: відомий у Техасі шеф-кухар повертає українську кухню на кулінарну мапу світу

Вареники зі стейком, чіпси з буряка, алкогольний коктейль «Борщ з кислинкою» – усі ці незвичні кулінарні комбінації можна спробувати в ресторані українсько-французької кухні Riel, в одному з найбільших міст Техасу, Г’юстоні. А придумав їх канадець українського походження, у минулому професійний хокеїст Раян Лачейн.

Нещодавно Лачейн увійшов до списку 20 найкращих кухарів Північної Америки за версією одного з провідних кулінарних журналів, а сам Riel назвали найкращим новим рестораном року.

Журналісти української служби «Голосу Америки» відвідали його ресторан та перевірили, як у Техасі смакує український борщ.

3. «Стріча»: кухня при українській церкві перетворилася на популярний у Нью-Йорку ресторан

Відчути на смак Україну гурмани Нью-Йорка приходять до скромного підвального приміщення у так званому «українському селі» на Мангетенні. Вже понад 40 років при Українській греко-католицькій церкві Святого Юра працює кухня під лаконічною назвою «Стріча». Тут готують лише традиційні українські страви, а на зароблені гроші підтримують церкву. Не всі знають про існування цього унікального місця, адже навіть його назва написана незрозумілою американцям кирилицею. Що приваблює місцевих до «Стрічі», дізнавались журналісти української служби «Голосу Америки».

4. Pierogie Kitchen: філадельфійці в захваті від родинного рецепту вареників

Марі Торп, дідусь якої був українцем, 16 років тому відкрила вареничну Pierogie Kitchen у Філадельфії, штат Пенсильванія. Жінка хотіла зберегти культуру, яка починала зникати в регіоні.

Журналісти української служби «Голосу Америки» побували у вареничній напередодні суперкубка з американського футболу – найбільшої спортивної події року, за якою зазвичай слідкують великими товариствами за напоями та їжею.

5. Enoteca Maria: у ресторані Нью-Йорка українська господиня годує американців варениками за родинним рецептом

Невеличкий ресторан у Нью-Йорку отримав світову славу – лише через те, що відмовився від послуг професійних кухарів на користь простих бабусь. Спершу – лише італійських, а з 2017 року – господинь із різних куточків світу. До усіх страв, які готують «нонни» (так італійською називають бабусь), у власника є лише одна вимога – аби рецепти були автентичними.

Нещодавно працювати в ресторані почала перша «нонна» з України. Журналісти української служби «Голосу Америки» познайомилися з українською господинею і дізналися, чим вона годує американців.

(Бонус) Better Than Baba’s: українська варенична на колесах здобула титул найкращого фургона з їжею в канадському Вінніпезі

Вареники підкорюють і Канаду: українець Андрій Маліцький осучаснює автентичні рецепти своєї бабусі і прищеплює канадцям любов до української кухні у своєму фургоні Better Than Baba’s.

Андрій виїхав зі Львова до Канади в 14-річному віці. Він змалку захоплювався куховарством, спостерігаючи, як готує його бабуся, і у віці 28 років відкрив вареничну на колесах у місті Вінніпег, де почав використовувати бабусині рецепти, додаючи до них власні штрихи.

Фургон Better Than Baba’s здобув титул найкращого у Вінніпезі. Він також зберігає лідерство за найбільшою кількістю клієнтів.