Відоме американське видання The New Yorker опублікувало кулінарну колонку «Котлета по-київськи та інші способи, як готувати курку».

Авторка Тамар Адлер пропонує згадати «забуті» рецепти зі старих куховарських книжок, адаптувати їх до сучасних реалій і ввести у щоденне меню американців.

Вона згадує куряче фрикасе, півня у вині, а також котлету по-київськи, яку вона називає «російською стравою».

«Джеймс Беард назвав котлету по-київськи «російською стравою». Російська чайня (ресторан у центрі Мангеттена – ред.) каже, що її винайшов Антуан Карем для царя, тож це французька страва з російськими деталями. Я не знаю, що думають самі росіяни. Але я вважаю, що котлета по-київськи разом із балетом і дослідженням космосу була вигадана ними», – пише авторка.

Ймовірно, у питанні космосу вона мала на увазі українського радянського інженера-конструктора Сергія Корольова, якого вважають основоположником практичної космонавтики.

За кордоном національні українські страви часто називають «російськими» або «польськими». Так, вареники у меню американських ресторанів називають польським словом pierogi. А відома енциклопедія «Британіка» пише, що борщ – це «буряковий суп зі слов'янських країн, хоча він – важлива частина російської та польської кухні, країною його походження часто називають Україну».