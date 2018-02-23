Ціна на борщ росте швидше, ніж ВВП – Дорошенко 

Подорожчання борщового набору тим болючіше, що купівельна спроможність громадян за ним не встигає, вважає директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Підвищення мінімальної заробітної плати, за його словами, проблему не вирішить. Водночас фінансовий експерт Руслан Чорний переконаний, що ціни ростуть через реакцію продавців на прогнози уряду щодо курсу гривні.

Подорожчання борщу напряму вказує на падіння купівельної спроможності українців, каже директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Він уточнює, що подорожчав борщ в першу чергу за рахунок м’яса.

Ми з вами кожного року стаємо бідніші

«Менше за все за рік виріс молочний кошик, він в середньому подорожчав всього на 17%. Порівняно з 40% на м’ясо це, можна сказати, практично нічого. Але, на жаль, всі ці цифри ведуть до того, що ми з вами кожного року стаємо бідніші», – заявив він в ефірі «Ранкової Свободи».

За словами Дорошенка, по купівельній спроможності б’є інфляція, яка в січні цього року вище, ніж була торік, а напередодні виборів виросте ще більше за рахунок соціальних виплат.

Щороку європеєць стає багатшим на 1%. Ми ж на 11% можемо купити всього менше

«В Європі рівень росту ВВП в кожній країні складає 2%-3%, що, здавалося б, дуже мало. Але інфляція – 1%. Це означає, що щороку європеєць стає багатшим на 1%. Найцікавіше в цьому те, що, щоб ви не планували, все одно будете витрачати наступного року більше, бо будете більше заробляти. А що виходить в нас? Ріст економіки – 2%, інфляція – 13%. Це означає, по математиці, що ми на 11% можемо купити всього менше», – пояснює експерт.

Все це, додає він, посилює соціальну напругу, бо зменшує прошарок середнього класу, який протягом довгого часу складав основу українського суспільства.

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Напередодні віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що за підсумками першого кварталу цього року є реальним підвищити мінімальну заробітну плату до 4100 гривень.

«Було б прекрасно, якби міністри заявляли про те, що середня заробітна плата в нашій країні росте в доларовому еквіваленті так сильно, але проблема в тому, що, коли ми говоримо про якісь аналітичні сукупні речі, наприклад, середня заробітна плата, ріст ВВП – цього треба досягати. А мінімальну заробітну плату можна підняти просто розчерком пера», – коментує цей анонс Олексій Дорошенко.

90% – це максимальна цифра вітчизняної продукції, яка в нас була за останні роки

Він очікує, що цього року частка імпорту в Україні буде збільшуватись за рахунок того, що ціни на вітчизняні продукти, одяг та взуття поступово рівняються з Європою.

«90% – це практично максимальна цифра вітчизняної продукції, яка в нас була за останні роки. Це хороша цифра, інше питання, що ми будемо дійсно втрачати конкурентність порівняно з іншими країнами по мірі того, як ми вийдемо на рівень європейських цін».

Економіст Борис Кушнірук каже, що порівняно з попередніми роками ціни на товари в Україні в доларовому еквіваленті суттєво впали, але це не означає, що українці можуть собі дозволити більше.

Ціни на сировинні товари почали дуже активно переходити в режим прив’язки до цін на європейських ринках

«В доларовому еквіваленті в нас суттєво впали доходи в три рази, потім вони почали трошки підростати, але вони залишаються дуже низькими. Якщо впали доходи, то теж суттєво в доларовому еквіваленті впали і ціни на товари і ціни на продукти харчування. Ціни на сировинні товари (а м’ясо відноситься до сировинних товарів) почали дуже активно переходити в режим прив’язки до цін на європейських ринках. Будь-який виробник сировинної продукції, в тому числі і аграрної продукції, дивиться на ціну зовнішню з думками про те, що «а за якою ціною він може продати це закордон». Якщо він продати дорожче, ніж в Україні, він буде продавати туди», – прокоментував Кушнірук.

Потрібен план дій, який дозволив би нарощувати виробництво товарів всередині країни, вважає шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний.

Питання в тому, щоб зменшити долю імпорту та збільшити продаж наших товарів за кордон

«Питання в тому, щоб зменшити долю імпорту та збільшити виробництво на території України, таким чином збільшити продаж наших товарів за кордон, вже не говорячи про те, що вони мають бути якогось європейського рівня», – переконаний він.

Саме подорожчання продуктів Чорний пояснює ефектом відкладеного попиту, який виник у зв’язку з прогнозами уряду на послаблення гривні щодо долара.

Продавці товарів, розуміючи, що долар буде дорожчий, вже зараз закладають це в ціну

«Хтось біжить купляє долар, знов-таки підвищуючи попит на нього, а продавці товарів, розуміючи, що долар буде дорожчий, і треба закладати цю ціну на наступні купівлі, які вони будуть продавати українцям, вже зараз закладають це в ціну товару. Тому будь-яке подорожчання долара, яке має статися коли-небудь або стається вже зараз – і ми бачимо це в кіосках – одразу, протягом тижня, двох, максимум місяця, відображається на цінах на всі товари, які продавці зараз продають українцям», – каже шеф-редактор.

Він додає також, що навіть в разі падіння долара продавці не поспішають знижувати ціни на товари, аби впевнитись, що валюта знову не подорожчає.

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