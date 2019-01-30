Головний військовий прокурор пропонує перевіряти жителів ОРДЛО на поліграфі

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос допускає перевірку жителів окупованих територій Донецької й Луганської областей щодо співпраці з бойовиками. Він заявив про це в ефірі телеканалу «112.Україна».

«Зараз верховний головнокомандувач Петро Олексійович дав доручення, і зараз багато хто займається тим, як відсіяти тих людей, які вимушено живуть у режимі окупації,… від тих, хто свідомо організовує фейкові вибори і збирає податки», – заявив Матіос.

За його словами, це стане можливим завдяки розробленій в Одесі програмі.

«Я вам відкрию велику таємницю для всієї держави. В Одесі на базі одного досить потужного інтелектуально-наукового центру розроблено програму за принципом проходження поліграфа на комп’ютері будь-якою свідомою людиною, яка за певним алгоритмом реагує на перелік питань. І реакція на ці запитання у відповідях дає відповідь: щиро людина говорить чи ні», – сказав Матіос.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, іще станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.