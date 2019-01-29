Як безпечно спілкуватися в месенджерах, якщо ви живете в ОРДЛО

Анастасія Ткачук

На окупованій частині Донбасу жителі висловлюють свої думки набагато обережніше, ніж на території підконтрольній уряду України. А як щодо інтернетної мережі? Чи безпечно спілкуватися в інтернеті на окупованих територіях?

Обговорення злободенних тем на зупинках, у транспорті та інших публічних місцях – усе це існує і на непідконтрольних територіях, але люди там у рази обережніші в розмовах.

Жителька ОРДЛО Анастасія (ім'я змінено з міркувань безпеки) каже: «Це цілком нормально, що при «своїх» можна говорити все, але в основному всі фільтрують свої висловлювання».

Вона часто чує негативні коментарі у бік окупаційної адміністрації, каже, що це стосується, наприклад, пенсій чи прибирання доріг. «Але у всіх різні думки, і багато людей хвалять «ДНР», – зауважує дівчина.

Проте, обережним в ОРДЛО варто бути не лише в розмовах на вулиці – а й у мережі. Юрист Лабораторії цифрової безпеки Віта Володовська підтверджує, що потрапити під переслідування за висловлювання в інтернеті на окупованій часині Донбасу, яку контролює Росія, цілком реально.

Якщо говорити про Крим, на який Росія поширює дію своїх законів, то вже є низка прецедентів, коли публікації в соцмережах визнавались екстремістськими

«Якщо говорити про Крим, на який Росія поширює дію своїх законів, то вже є низка прецедентів, коли публікації в соцмережах визнавались екстремістськими (як результат – кримінальна відповідальність). Відомий приклад – справа Миколи Семени (журналіст Крим.Реалії, звинувачений в закликах до «порушення територіальної цілісності Росії» за статтю «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму» – ред.). Більше того, парламент Росії у першому читанні вже ухвалив законопроект, який передбачає відповідальність за будь-яку публічну критику влади. Що стосується непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей, ситуація не краща, адже ніякі законні механізми захисту свободи слова там не працюють», – коментує вона.

Голова громадської організації «Лабораторія цифрової безпеки» Ірина Чулівська радить при спілкуванні у месенджерах користуватися західними сервісами, такими як WhatsApp, Telegram, Facebook-messenger, Gmail чи Signal. Жителям окупованих територій не варто використовувати для передачі конфіденційної інформації звичайні телефонні дзвінки, а також російські сервіси, що заблоковані на території України (Vkontakte, MailRu, Yandex та інші), оскільки російські спецслужби мають безперешкодний доступ до даних, що зберігаються у цих сервісів, а західні їм непідконтрольні.

Для того, щоб убезпечити себе та приховати інтернет-трафік (тобто, на які сайти ви заходите, які новини читаєте і так далі), Чулівська пропонує використовувати VPN. Але він також не має бути російським, каже вона. Наприклад, серед безкоштовних непоганим є Psiphon, частково безкоштовний – TunnelBear, хороші платні – Private Internet Access, NordVPN, Mullvad, зазначає експерт.

Ірина Чулівська рекомендує комп’ютери, смартфони і флешки, на яких зберігають чутливу інформацію, шифрувати з надійним паролем. «А якщо планується перетин блокпостів і лінії розмежування з ОРДЛО – краще не брати з собою пристроїв, на яких можуть бути фотографії, документи чи переписки, які окупаційною владою можуть бути розцінені як компрометуючі чи незаконні», – каже Ірина Чулівська.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)