Анастасия Ткачук ​

(Публікуємо мовою оригіналу)

Даже в трудное время юмор не покидает Донецк. Единственное, что изменилось – это мотивы. Сегодня жители оккупированной части Донбасса шутят горько и зло – о связи, которой нет, об оружии и «необитаемом острове».

«От всех болезней в мире лечит смех, и он-то из лекарств надёжней всех!», – писал актёр Леонид Филатов в «Любви к трём апельсинам». Дончане говорят, что именно так и происходит с донецким юмором.

В подконтрольном боевикам курортном городе Седово переживают за экологию:

В январе 2017 года на территории ОРДО пропала мобильная связь последнего украинского оператора, и регион погрузился в телефонную «тьму». Позже связь появлялась рывками, но время от времени «Водафон» опять пропадает: по-видимому, стабильной связи в условиях оккупации уже не будет. Поэтому жители ищут альтернативные способы передачи информации.

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Дончане шутят о том, что они находятся на необитаемом острове, ведь многие вещи можно привезти только с подконтрольной территории, а цены в ОРДЛО растут, как на дрожжах.

Если хочешь отдохнуть, тебе будут рады в баре. Владелец уверяет, что это – самое безопасное место в Донецке.

Сегодня многие пользователи соцсетей публикуют свои давние фотографии в #10YearsChallenge, дабы посмотреть, насколько изменились они или вещи вокруг.

Правильно воспитанная молодёжь вызывает доверие. Всегда здоровайтесь!

Жесткие шутки об обстрелах.

Говорят, что

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)