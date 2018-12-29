(Друкуємо мовою оригіналу)

Автор Радио Донбасс.Реалии проехал по донецкому маршруту, проходящему через одну из самых пострадавших частей города. И вот что он увидел.

Конец 2018 года. Донецкий ж/д вокзал. То же табло с часами, как и раньше. Ностальгия… Еще пять лет назад на поезде отсюда можно было уехать почти в любой город Украины и даже за границу. Сейчас – только в Луганск. Перед Новым годом людей здесь значительно прибавилось, все суетятся и все время куда-то спешат. У главного входа в вокзал – несколько собак. Наверное, охраняют…

В Донецке снова запустили городской рейс №7 с железнодорожного вокзала (Куйбышевский район). Однако теперь он ходит не до улицы Софийской, как было в мирное время, а лишь до городской больницы №19 (ул. Туманяна). На конечной вокзала очередь на маршрутку почти в 15 человек собралась буквально за пять минут. В основном, это пассажиры среднего и преклонного возраста. Стоимость проезда – 10 руб (4 грн). Все сели, некоторые едут стоя.

Через несколько остановок в маршрутку заходят трое сильно пьяных мужчин. Как обычно, шумят, ведут себя вызывающе. Половину поездки остальные пассажиры пытаются их успокоить. Затем в маршрутку заходит боевик «ДНР» в камуфляжной форме – привычное дело для современного Донецка. Благо, хоть этот трезв. По крайней мере, в это хочется верить.

Почти всю дорогу пассажиры едут молча, лишь иногда перебрасываясь несколькими словами. Но вот одна женщина поздравляет другую с «наступающим». Скорее всего, соседки... Через запотевшее окно немного удается разглядеть терриконы шахты «Панфиловская». И вот, буквально через 15 минут уже конечная. Выходим.

В этом микрорайоне совсем рядом друг с другом находятся сразу три детских сада. Однако, пожилых людей тут можно встретить гораздо чаще. В некоторых домах по-прежнему есть окна, забитые фанерой – отголоски обстрелов и попаданий снарядов в 2014-15 годов.

А в здании, где раньше были аптека и продукты, поврежденные двери и вовсе заложили кирпичом.

У одного из подъездов стоит грузовик. Двое мужчин выгружают вещи и белые коробки от Международного комитета Красного Креста. Кому-то сегодня повезло: пришла «гуманитарка».

В целом, тут, конечно, людей не много. Ведь если даже в центре города в нынешнее время не так многолюдно, то что уже говорить о таких окраинах. Сама обстановка спокойная, хотя такая тишина кажется несколько зловещей…

Кстати, стоит добавить, что рядом с нынешней конечной 7-го маршрута виднеется бывший автовокзал «Западный», а точнее то, что от него осталось…

​

На ж\д вокзале, да и по всему городу, дончане мечутся, как пчелы. Они спешат успеть все сделать к Новому году. Ведь остаются считанные дни. Однако, пожалуй, все хотят верить в чудо – в то, что в новом 2019 году все наладится и изменится лишь в лучшую сторону…

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)