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Пока украинцы все больше отходят от советских традиций отмечания новогодних праздников, во временно оккупированном Луганске все происходит наоборот: красная звезда на елке в центре города, очереди за продуктами на праздничной ярмарке. А фоном к этому звучит запугивание химическими атаками и так называемым наступлением ВСУ. О жизни города накануне Рождества специально – в цикле Радио Донбасс.Реалии «Записки из оккупации».

Если до оккупации во время новогодних празднований на сцене украинского драмтеатра ставили «Вертеп» и показывали его в школах и университетах, то после 2014 года это прекратили, сообщает приближенный к администрации театра источник. «Сейчас к новому году в репертуаре театра 2 представления – интермедия возле елочки для детей и новогодний концерт для взрослых. В шоу для взрослых действие происходит в отеле… с песнями, которые Вы знаете и не знаете. Все довольны, людям очень нравится», – рассказывает он.

Билеты на представления до Нового года уже давно распроданы, остались лишь на даты после праздника. Стоимость билетов на представление от 40 до 100 рублей (меньше 40 грн.). На детский утренник – 40 рублей.

В Луганском цирке с 22.12 по 13.01 тоже проходят традиционные елки – программа «Новогодние приключения миньонов». Цена билета – 250 рублей (100 грн.). В ДК им. Ленина в этом году новую сказку решили не ставить. На сцене показывают новогоднее представление с участием детских хореографических коллективов, которое показывали еще до войны.

«В этом году мы танцуем ту сказку, которую ставили 6 лет назад, но с незначительными изменениями», – делится впечатениями участница представления Кристина, чье имя изменено в целях безопасности. Вход на сказку – по бесплатным пригласительным для учеников младших классов школ, а также для детей с ограниченными возможностями, детей-сирот и лишенных родительской опеки. В афише городского кукольного театра в праздники – «Шоу для Дедушки Мороза». Стоимость билета – 50 рублей (20 грн.). В луганском русском драматическом театре показывают новогодний спектакль – «Книга джунглей. Маугли», цена – от 40 до 80 рублей (15-30 грн.).

По словам луганчанки Марии, чей ребенок посещает ясли, детям к Новому году вручали новогодние сладкие подарки. «Подарили коробку с конфетами белорусских и российских марок. Стоит такой подарок примерно 112 рублей (45 грн.). Но там тех конфет… совсем немного», – рассказывает женщина.

Дед Мороз vs Санта Клаус

И в садиках, и в школах города проходят традиционные утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой. «У нас дети пишут письма Деду Морозу», – отмечает луганчанин Андрей.

Нам не нужен никакой Санта Клаус. Потому что это все – Америка

На вопрос, как он относится к тому, что на свободной от оккупации территории Украины традиция с Дедом Морозом утрачивает популярность, мужчина отвечает: «Дед Мороз, конечно же, должен быть. Так было всегда. Святой Николай – не праздник, я считаю, это ближе к религии. Его отмечают православные, ну и пусть. Я не верю. Моему ребенку все подарки приносит только Дед Мороз».

Луганчанка Евгения тоже считает, что Дед Мороз – обязательная традиция в Новый год. «Нам не нужен никакой Санта Клаус. Потому что это все – Америка», – аргументирует жительница.

У тех, кто против Санты, кукушка «болеет» в голове, чаще всего это они кричат налево и направо про Америку, а у меня она здорова

По словам собеседницы Ксении, разница между Санта Клаусом и Дедом Морозом есть. «Дед Мороз живет со Снегурочкой, а Санта Клаус с оленями. Первый вариант нам, очевидно, ближе», – иронизирует девушка.

Пенсионер Виталий настроен более дружелюбно: «Я считаю себя демократичным и лояльным человеком, поэтому понимаю и признаю традиции других и ничего не имею против Санты Клауса и Святого Николая. Дед Мороз – наша традиция, я вырос на этом. Но у тех, кто против Санты, кукушка «болеет» в голове, чаще всего это они кричат налево и направо про Америку, а у меня она здорова».

Предпраздничная атмосфера

Украшение города началось непосредственно перед установкой елки на Театральной площади, открытие которой прошло 21 декабря.

«Это было чудесное шоу! И елка, и сама площадь выглядят бесподобно. Город очень красиво украсили. А какой цирк! Те елки, которые растут вокруг него, обвесили гирляндами, как в сказке», – делится впечатлениями луганчанка Алла.

Женщина рассказывает также, что 22 декабре на стадионе «Авангард» проходила новогодняя ярмарка.

Там яйца продавали по 29 рублей, когда в магазинах они по 60!

«Там яйца продавали по 29 рублей (12 грн.), когда в магазинах они по 60 (24 грн.)! Очереди, конечно, были огромные, но оно того стоило. Весь день показывали концертную программу там. Ну что уж говорить, у нас умеют делать праздники», – считает женщина.

Хотя в то же время добавляет, что живут они довольно тревожно.

Нам рассказывают о подготовке к химической атаке города Украиной

«Жизнь у нас сейчас непростая. Все есть в городе, но морально тяжело. Многие перепуганы и боятся. Нам рассказывают о подготовке к химической атаке города Украиной и наступлении украинской армии. Информационная война – страшное дело. Я стараюсь не смотреть каналы», – говорит Алла.

Цены накануне праздников

Цены на продукты накануне праздников повысили.

«Яйца раньше были 50 (20 грн.) рублей, сейчас 65 (25 грн.). Поэтому все поперлись на ту ярмарку за яйцами по 29 рублей. Там еще разгребали цыплят по 99 рублей», – рассказывает наш собеседник Сергей.

На новогодний стол семья из трех человек планирует потратить 1000 рублей (400 грн.). Будут готовить «оливье», салат «Мимозу», картошку, небольшую курочку и окрошку. При этом – 40-50% продуктов к Новому году, по их словам, им привезли родственники из подконтрольной Украине территории.

Семья из 4 человек планирует потратить на стол 2500 рублей (1000 грн.) На посещение кафе в праздники, по словам студента Александра, нужно минимум 1000 рублей на человека.

«Некоторые планируют заказывать суши на новогодний стол. Стоимость порции Филадельфии – 180 рублей (70 грн.). Сеты – от 550 до 1100 рублей (220-440 грн.)», – рассказывает луганчанин. Из 10 опрошенных жителей города все собираются отмечать Новый год дома.

Боевики и приближенные к так называемой администрации города будут по традиции отмечать в ресторане «Корона», который до войны считался самым элитным и дорогим заведением Луганска.

Комендантский час в новогоднюю ночь будет отменен.

По словам луганчанки Анастасии, елок в городе много и на любой вкус, но без чипов.

«Цены на них разные – от 250 до 1500 рублей (100-600 грн.). Искусственные – от 1300 до 4500 рублей (500-1800 грн.)», – рассказывает девушка.

Я осознаю, что у меня есть страна. Она может нравиться или нет, но она родная

Отвечая на вопрос, что луганчанка ждет от нового года и какое желание загадает, она говорит, что хочет, чтобы все было, как в прежние времена.

«Загадаю, чтобы снова жили так, как было до войны «в Украине». Чтобы я не находилась в этом гетто. Я осознаю, что у меня есть страна. Это как мать. Она может нравится или нет, но она твоя родная. Это святое – мама, Родина и дети. То, что нам дает Бог и от этого нам нельзя отказываться», – подытоживает жительница города.

Все имена изменены в целях безопасности.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)