«Ташкент, где зерно?»: в оккупированном Донецке возмущены пропажей муки

(Друкуємо мовою оригіналу)

Муки нет, и не обещают. В оккупированном Донецке с полок магазинов исчезла пшеничная мука. Дончане сообщают, что видели муку за пределами Донецка в Макеевке и Ясиноватой, однако цены на неё завышены. Почему пропала мука, и появится ли она до нового года?

Уже несколько дней в неподконтрольном Донецке невозможно найти пшеничную муку. Некоторые местные жители сообщают, что успели купить упаковку буквально перед исчезновением продукта из продажи.

«Мне соседка сказала, что мука пропала. В нескольких магазинах были пустые полки. В «Сигме» (бывший «Ашан» – ред.) успела купить 2 килограмма муки луганского производства, на полке было не больше 5 упаковок. Сейчас же пшеничной нет. Есть только гречаневая, рисовая и овсяная, но они почти 40 рублей стоят», – рассказала Радио Донбасс.Реалии дончанка Людмила.

«Людей напугали, что муки нет, и все кинулись брать её. Сарафанное радио, соседи сказали... Вот по ходу поставщики и не успевают», – говорит ещё одна жительница Донецка Наталья.

«Нигде нет. Говорят, что всё, что было, распродали», – говорит Алевтина.

«Ташкент, где зерно?!» – спрашивают дончане в социальных сетях, обсуждая ситуацию с продуктом.

В наличии только гречневая и тыквенная. Где мука?

«Донецк. «Караван». Полки с мукой. В наличии только гречневая и тыквенная. Где мука? Ведь летом писали – «По данным «министерства агропромышленности ДНР», собранного зерна будет вполне достаточно для нужд «республики», – такими подписями сопровождаются видео с пустыми полками в супермаркетах, где раньше продавалась мука.

«Вопрос у меня. Как так получается, что украинские макарошки есть, а муки нет никакой? Я к тому, что и муку ж могли завезти украинскую те, кто этим промышляет. Значит, есть заинтересованность чья-то, чтобы вообще не было», – пишет пользователь в комментариях под видео.

Некоторые обвиняют главарей группировки «ДНР», которые не предупредили людей о дефиците.

«Ребенку оладиков захотелось. В четверг я провтыкал муку купить. Была по 36 рублей за упаковку двухкилограммовую. Сегодня не нашел нигде. Только на опте. По 76 рублей за эту же упаковку! Мой очередной сегодняшний пламенный привет сотрудникам «Мининфо», неделю назад с пеной у рта доказывающим, что цены под контролем, и активно постящим эти самые цены», – пишет дончанин на страничке в социальной сети.

В группировке «ДНР» ситуацию с мукой до сих пор – а продукт начал пропадать уже с неделю назад – никак не комментируют. Нет информации и от производителей. На сайте компании «Антлант-Донбасс», крупного производителя хлебобулочной и мучной продукции в Донецке, ничего не сказано о том, что мука исчезла и когда ждать её появления на полках.

Вместе с мукой местного производства из продажи исчезла также пшеничная мука, которую завозили из неподконтрольной части Луганской области. Если исчезновение местных марок дончане ещё как-то могут объяснить неурожаем и дефицитом, то исчезновение муки российского производства вызывает у людей много вопросов. Некоторые люди, обсуждающие исчезновение муки, начинают переживать, что вскоре из продажи пропадёт и хлеб. Ведь если нет муки, то и печь хлеб будет не из чего.

Дефициты: привет из советского прошлого

Несмотря на то, что на неподконтрольной части Донбасса есть частный бизнес, экономика там уже не в полной мере рыночная, констатируют экономисты. Во-первых, главари группировок «ЛДНР» постоянно заявляют о регулировании цен на хлеб и утверждают, что он там дешевле, чем на подконтрольной Киеву территории (хотя это не так, такие цифры огни показывают из-за нерыночного курса рубля к гривне). Во-вторых, на территории ОРДО/ОРЛО не действует правовое поле, крупные предприятия были «национализированы», а малые превратились в источник финансирования группировок. В исследовании «Оккупированный Донбасс: экономика, демография, группы влияния» Центр исследования России и оккупированных территорий отмечает:

«До российского вторжения основной функцией малого бизнеса Луганской и Донецкой областей, с точки зрения тогдашних высоких чиновников, было решение проблемы занятости. Трудности таким предпринимателям доставляли чиновники среднего звена, ради получения взяток, но это были более-менее привычные поборы. На начало 2014 года в Донецкой области было зарегистрировано почти 200 тысяч небольших частных предприятий, а в Луганской около 140 тысяч. После оккупации положение малого бизнеса изменилось. Руководство так называемых республик использует бизнес, чтобы пополнять бюджеты всех уровней. В 2016 году так называемая министр финансов «ДНР» Екатерина Матющенко проговорилась, что такие пожертвования приносят в казну практически всю валютную выручку», – констатируют исследователи.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)