(Друкуємо мовою оригіналу)

В неподконтрольном Донецке в выходные зажгли центральную елку. До войны елку в Донецке открывали на святого Николая – 19 декабря. Теперь гуляния начинаются позже. Да и сам персонаж Николай из программы празднества вовсе исчез. О начале новогодних гуляний специально для Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из Донецка.

150 игрушек и трехкилометровая гирлянда в бело-синих цветах: так украсили елку на центральной площади Донецка. На дорогах в этот вечер были нечастые для современного города автомобильные пробки – ведь перекрывали пути около площади им. Ленина.

Людей было достаточно много – от мала до велика. Все улыбались, веселились, как могли. Было видно, что горожане соскучились по ярким празднованиям. Ведь в обычные будние дни город, к сожалению, погружен в депрессивное состояние.

Главными действующими лицями на открытии елки были Дед Мороз и Снегурочка.

– Эгегей, честной народ!

Здесь встречают новый год?

Поздравляю всех детей

Поздравляю всех гостей, – огласил Дед Мороз со сцены. После чего обрадовал, что пришел не один, а с...Денисом Пушилиным.

В последние довоенные годы донецкую елку зажигал святой Николай, после чего он передавал слово Деду Морозу и Снегурочке как хозяевам следующего праздника; в 2013-м от Николая передали подарки. «Благодярю вас, друзья, за то, что мы в 2013 году сделали город уютнее, и сохраняем спокойствие, монолитность и порядок в нашем городе», – такими словами сопроводил последнюю мирную елку Донецка мэр Александр Лукьянченко:

Теперь Николая нет вовсе. Зато Деда Мороза вскоре сменил на сцене глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и так называемый «и.о. мэра» Алексей Кулемзин – они произносили речи о «годе прорыва для республики».

Новогодняя программа продолжилась дискотекой и ярмаркой: хенд-мейд, новогодние игрушки, кондитерские изделия... А всех желающих бесплатно угощали горячим чаем из большого русского самовара.

Коммунальщики из «Донецгорсвета» украсили город разноцветной иллюминацией, как никогда. Помимо «огненной елки», декоративное освещение получил фонтан и прилегающая к нему территория.

Что касается утренников и праздничных мероприятий для детей, то самым дорогим станет поход в «Фунтуру» при ТРЦ «Донецк-сити». Здесь цена новогоднего мероприятия – 1000 руб (422 грн). Правда в эту сумму входит также посещение аттракционов, подарок лично от самого Деда Мороза и фотографии. В РЦ «Вулкан» новогодние мероприятия за одного ребенка обойдутся в 500 руб (211 грн). В детском развлекательном центре «Акуна Матата» праздничный концерт стоит 600 руб (253 грн). На этих утренниках обещают каждому вручить подарок. Ну а визит в Донецкий театр оперы и балета будет стоить от 100 до 350 руб (40–140 грн.). Правда, с нынешними ценами и доходами дончан на праздники сильно не разгуляешься.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)