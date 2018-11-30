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Откуда берется гуманитарная помощь на подконтрольной российским гибридным силам территории? Ведь за годы войны группировка выдворила оттуда практически все международные организации, а помощь продуктами – не пустой звук для жителей оторванной части региона. Об этом для Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из Донецка.

– С весны 2017 года жители неподконтрольной территории Украины не получают гуманитарную помощь от штаба Рината Ахметова «Поможем». После его запрета российскими гибридными силами в Донецке многие старики стали сетовать на местное «руководство» – ведь для большинства пакеты с продовольствием считались хорошим подспорьем в тяжелое время. Еще раньше, с 2016-го, в Донецке запретили работать организациям People In Need (Человек в беде) и «Ответственные граждане», которые также оказывали гуманитарную помощь. Кто же теперь оказывает гумпомощь людям преклонного возраста и льготным категориям населения в регионе?

Из-за тотального контроля каждая гуманитарная миссия в «ДНР» осуществляется строго через поселковые советы или «райадминистрации»

Сейчас здесь работают Центр развития Донбасса, фонд «Единый Донбасс» и Международный комитет Красного Креста. А также приходят традиционные «гумконвои» России. Из-за тотального контроля каждая гуманитарная миссия в «ДНР» осуществляется строго через поселковые советы или «райадминистрации». Таким образом, каждому нуждающемуся в дополнительной поддержке нужно в обязательном порядке обратиться в эти инстанции по месту жительства. Право на получение подобной гумантиарной помощи, как правило, имеют: пенсионеры 65 лет и старше, семьи с детьми до трех лет, инвалиды войны и участники боевых действий, многодетные семьи, имеющие более трех детей до 16 лет, граждане, получившие ранения и чьи дома получили разрушения, инвалиды 1 и 2 групп.

Рыбные консервы и тушенка, 1 кг сахара, 5 кг муки, гречка, рис, растительное масло, пачка черного чая и макароны

Гуманитарные наборы от Красного Креста зачастую адресно получают граждане, чье жилье сильно пострадало из-за обстрелов. Красный Крест оказывает такую поддержку жителям прифронтовых районов Донецка (Петровский, Киевский, Куйбышевский) и других населенных пунктов ОРДЛО. В их «гуманитарку» входят продовольственные продукты и гигиенические наборы. А именно: рыбные консервы и тушенка, 1 кг сахара, 5 кг муки, гречка, рис, растительное масло, пачка черного чая и макароны. Из химии – мыло, шампунь, стиральный порошок, зубная паста и щетка, бритвенные станки и туалетная бумага. Также Красный Крест периодически привозит в регион стройматериалы и теплые вещи.

Безвозмездную помощь оказывает и благотворительный фонд «Центр развития Донбасса» – содействует нуждающимся в стройматериалах и ремонте жилищ, медикаментах и других консультациях. Помогает и фонд «Единый Донбасс»: спецкомиссия сама назначает размер материальной помощи, говорят в фонде. Как правило, эта сумма составляет порядка 1500 руб (640 грн). Это тот самый фонд, которые сепаратистские СМИ широко рекламируют как фонд помощи людям с подконтрольной Киеву территори Донбасса (так называемая «программа воссоединения народа Донбасса»).

По местным СМИ показывают, как ежемесячно в оккупированный Донецк приезжает гумконвой из России. Говорят, что россияне привозят продукты, медпрепараты, стройматериалы. Вот только за последние пять лет мало кто видел воочию и уж тем более получал пресловутую российскую «гуманитарку». Куда конкретно уходит гуманитарный груз из России, остается загадкой.

Безусловно, любая гуманитарная поддержка сейчас очень важна для дончан и жителей других городов неподконтрольной Киеву территории. Такая посильная помощь дает возможность хоть немного сэкономить на продовольствии и стройматериалах. В ведь Донецке в октябре 2018-го резко подскочили цены на продукты, особенно на мясные изделия. Но некоторые горожане жалуются, что «лучше б жилье помогли восстановить, а не продукты выдавали». По мнению местных жителей, больше всего на сегодняшний день здесь помогает Красный Крест, хотя и люди с их наборами встречаются нечасто.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)