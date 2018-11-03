Конвой ООН із допомогою доїхав до сирійців у пустелі

Конвой ООН із допомогою досяг табору сирійських біженів у пустелі біля кордону Сирії з Йорданією. Це перша гуманітарна допомога, яку вони отримали від січня.

Організація Об’єднаних Націй та сирійський Червоний Півмісяць заявили 3 листопада, що їхній спільний конвой досяг табору «Рукбан» на південному сході Сирії й привіз допомогу для близько 50 тисяч людей.

В ООН зазначили, що конвой із 78 вантажівок привіз, зокрема, їжу, ліки, санітарні та гігієнічні засоби.

Згідно з повідомленням, серед допомоги – вакцини проти смертельних хвороб для близько 10 тисяч дітей.

Йорданія закрила свій кордон і зупинила регулярну доставку допомоги в табір у 2016 року після того, як унаслідок нападу екстремістського угруповання «Ісламська держава» загинули сім йорданських прикодонників.

За оцінками ООН, у таборі «Рукбан» близько 80 відсотків складають жінки та діти.

У жовтні щонайменше чотири людини померли в таборі через недоїдання та недостатній медичний догляд.