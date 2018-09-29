Сирія заявляє про відкриття стратегічного переходу на кордоні з Йорданією

Стратегічний прикордонний перехід між Сирією і Йорданією знову відкрився 29 вересня, повідомляє сирійське міністерство транспорту.

Міністерство оголосило про відновлення руху громадян і товарів через цей пункт.

Незважаючи на цю заяву, йорданські збройні сили повідомляють, що підготовка до відкриття переходу ще не завершена.

Відкриття прикордонного переходу Насіб дало б можливість режиму Асада експортувати сирійські товари в арабські країни.

Збройні противники режиму Асада встановили свій контроль над прикордонним переходом Насіб у квітні 2015 року. У липні цього року сирійські війська знову зайняли цю ділянку кордону.

Уряд Башара Асада, користуючись військовою підтримкою Росії й Ірану, на даний час контролює більшу частину території Сирії.