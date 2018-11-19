Гуманітарна і екологічна катастрофа на Донбасі (світова преса)

Італійський часопис La Repubblica вміщує інтерв’ю з главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком. Британська газета The Independent пише про ситуацію в українському православ’ї у світлі набуття автокефалії Українською православною церквою. Американське видання The Washington Post заторкує питання заповнення порожніх місць у населених пунктах України після повалень пам’ятників радянської доби.

Італійський часопис La Repubblica друкує інтерв’ю з головою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком, якe має назву «Ми жертви військової агресії з боку Російської Федерації».

Шевчук у бесіді з журналістом римського видання насампочаток зазначає, що з 2014 року Україна зазнає нападів з боку Росії: все почалося з анексії Російською Федерацією українського Кримського півострова, після чого Москва вдерлась до частин сходу України.

Душпастир українських греко-католиків каже, що попри численні угоди щодо припинення вогню у зоні конфлікту, жодного реального і довготермінового перемир’я на Донбасі встановлено не було. Кожен новий день несе з собою повідомлення про нові жертви не лише у лавах українського війська, а й поміж місцевого цивільного населення.

За словами Святослава Шевчука, воєнна зона на Донбасі нині постає однією з найзамінованіших територій у світі. Сотні тисяч дітей на щодень зазнають загрози контакту з вибухонебезпечними пристроями і речовинами. У ході війни з Росією, Україна втратила 8% своєї території і 25% економічного та промислового потенціалу.

La Repubblica наводить слова Шевчука, який каже, що на окупованих проросійськими бойовиками теренах Донбасу вирує справжня гуманітарна катастрофа, бо ж на цій невеликій території перебуває майже 4 мільйони цивільних осіб, які опинилисяі у горнилі військового конфлікту.

Гуманітарні допомогові агенції не мають доступу до цих районів, а відтак, не можуть доправити туди все необхідне. На додаток до гуманітарної катастрофи, за словами Шевчука, на утримуваних сепаратистами теренах сходу України, вибухає ще й екологічне лихо, бо ж химікати з вугледобувних шахт регіону потрапляють до питної води. Місцеве населення постає перед цілковитою загрозою браку чистої води.

На думку глави УГКЦ, Україна у цьому випадку не лише є жертвою російської військової агресії, а й постає сценою найбільшої гуманітарної катастрофи в Європі з часів Другої світової війни.

Але, що дошкуляє українцям у цій ситуації дедалі більше, це те, що ця війна вже зветься «забутою», тому що про цей конфлікт вже не так часто згадують, так само як і поступово приділяють менше уваги проблемі гуманітарної катастрофи на окупованих теренах Донбасу. Новини про Україну вже не досягають у своїй масі Західної Європи.

Переклад твіту: «Правда про забуту війну в Україні»:

Популярний у Великій Британії часопис The Independent публікує статтю «Підтримувана Росією Православна церква постає перед тиском Києва і зазнає розколу всередині».

У підзаголовку додається, що президент України Петро Порошенко каже, що Російська православна церква стала добровільним знаряддям впровадження політики Кремля.

Далі британське видання пише, що Печерська Лавра у Києві розглядається як духовний центр східного православ'я. Лавра пережила скрутні часи за нацистської окупації та за радянського режиму, коли її частково було перетворено на музей атеїзму. Але нині представники Печерської Лаври, яка номінально є центром підтримуваної Москвою гілки Української православної церкви, кажуть що постають перед найбільшим викликом в їхній історії.

Дві події – рішення Константинополя надати автокефалію Українській церкві та рішення РПЦ розірвати стосунки з Константинополем, як зазначає газета, перетворили релігійні об'єкти в Україні на поле битви, яке дзеркально відображує світські тертя у стосунках Києва та Москви.

The Independent вказує, що автокефалія для Української церкви є центральним моментом передвиборчої програми Петра Порошенка. На вулицях українських міст присутні численні білборди з гаслом «Армія, Мова, Віра».

Проте радник президента України Ростислав Павленко каже, що підготовка до набуття незалежності українського православ’я почалась ще 2014 року, щойно прогриміли перші постріли війни на сході.

Святий Престол у Константинополі одразу ж прихильно поставився до цієї ідеї, беручи до уваги чіткість української позиції та зверхність, притаманну Росії, яка поширюється і на релігійну сферу. Президент Порошенко, у свою чергу, звинувативши РПЦ у тісній співпраці з Кремлем, навіть зазначив, що православні мають обрати між кремлівською зіркою і православним хрестом.

Видання пише, що з чіткою перспективою усунення монополії Москви на православ’я в Україні, нині з’являються ознаки дедалі глибшого розколу всередині підтримуваної Москвою гілки Української православної церкви. Численні парафії УПЦ МП вже заявили, що мають намір перейти до нової об’єднаної православної церкви в Україні.

Лондонська газета пише, що митрополит Переяслав-Хмельницький Олександр Драбинко є одним з найвідвертіших прихильників автокефалії поміж священників УПЦ (МП). За його словами, набуття автокефалії українським православ’ям являє собою логічний патріотичний крок.

Митрополит Олександр запитує, як можна слухати московського патріарха, залишаючись з ним в одній церкві, коли той називає Українську владу «хунтою» і відверто аплодує Путіну після анексії Криму?

Митрополит Переяслав-Хмельницький вважає, що багато священників УПЦ (МП) поділяють його точку зору. На його думку, їх взагалі більшість. За словами Драбинка, нова об’єднана церква в Україні перебере на себе 90% парафій московської церкви, і можливо, навіть здобуде контроль над Печерською Лаврою.

Переклад твіту: «Підтримувана Росією Православна церква постає перед тиском Києва і зазнає розколу всередині»:

Американське періодичне видання The Washington Post публікує статтю «Україна познімала з п’єдесталів пам’ятники Леніну. Складним завданням постає тепер заповнити всі ці порожні місця».

Вашингтонський часопис пише, що п’ятьма роками по тому, як в Україні відбулась прозахідна революція, постать колись всюдисущого Леніна було усунуто з міст та сіл України, згідно з новим законом. Так само, як пішли у небуття з площ, вулиць та будинків населених пунктів України всі решта символів радянської доби.

Проте, як зазначає газета, українці і надалі шукають тотожність і значення тих порожніх місць, які залишились після «декомунізації». Залежно від того, куди ви дивитиметесь, ці порожні місця можуть бути п’єдесталом без пам’ятника, або ж дерев’яним хрестом, який стоїть замість колишнього радянського монумента, або ж великим каменем з меморіальною дошкою або ж просто порожнім місцем.

Часопис додає, що як і у решті колишнього СРСР, пам’ятник більшовицькому ватажкові позначав центральне місце у тому чи іншому населеному пункті України. І все це залишалось більш-менш недоторканим у певних частинах України вже довгий час по тому, як було скинуто комуністичне правління і відновлено українську незалежність.

The Washington Post вказує, що саме протести проти правління проросійського керівництва України 2013 року, анексія Росією українського Криму та війна на сході України, а також встановлення нової влади у Києві, пришвидчили процес викидання атрибутів радянського життя в Україні на звалище історії.

Американське видання додає, що всі комуністично-тоталітарні символи було скинуто з постаментів в Україні згідно з законом про «декомунізацію», проте закон, власне, не пояснив, чим саме варто заповнювати всі оті тисячі порожніх місць у містах і селах України.

Один з авторів цього закону – директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович – повідомив, що всі з більш ніж 1300 пам’ятників Леніну на теренах, контрольованих українським урядом, було демонтовано з єдиним вийнятком – пам’ятником, який стоїть неподалік Чорнобильської АЕС у зоні відчуження.

Вашингтонський щоденник підсумовує, що пошук нових символів для України, які прийшли б на заміну всім Ленінам на центральних майданах міст і сіл, відображує активні спроби Києва переорієнтувати Україну у напрямку зближення із Заходом.

А це завдання, як зазначає газета, аж ніяк не є простим за умов потрясінь, які супроводжують розвиток української економіки та подальшої війни з Росією на сході. Але у кожному разі, як на вашингтонський часопис, енергія у напрямку усунення символів тоталітарного минулого в Україні після Революції Гідності викликає захоплення своєю швидкістю і чіткою відповідністю новому законові.

Переклад твіту: «Місцеві мешканці називають місце у центрі – «Там, де колись Ленін стояв»: