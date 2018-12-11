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Футбол называют «игрой миллионов». А в Донецкой и Луганской областях этот вид спорта всегда считался одним из самых популярных. Здесь соревновались и чемпионы СССР – 1972 год, и обладатели Кубков СССР в 1960 году, и единственная украинская команда, которая завоевывала Кубок УЕФА. Сейчас в украинской Премьер-лиге выступают 4 представителя Донбасса – «Шахтер», «Олимпик» (оба – Донецк), «Мариуполь» и «Заря» (Луганск). «Горняки» традиционно держат лидерство, а подопечные Юрия Вернидуба снова претендуют на бронзовые награды. И это несмотря на тот факт, что c 2014 года клубы вынуждены искать себе «новое пристанище» в связи с войной на востоке Украины. Радио Донбасс.Реалии решило вспомнить самые эмоциональные факты из истории футбола восточного региона.

Мастер-классы от иностранцев: с чего все начиналось в Донецке?

Первым городом, который узнал о футболе, стала Дружковка. В 1901 году, по словами историков донецкого футбола Алексея и Андрея Бабешко, именно иностранные специалисты промышленных предприятий вышли на импровизированное футбольное поле возле Дома обороны в Торецком поселке. Играли французы, немцы, поляки и бельгийцы настоящим кожаным мячом. За 9 лет в поселке были оборудованы две футбольные площадки, кроме торецкой, еще и в парке с велотреком. Именно здесь состоялась первая футбольная встреча местной команды против сборной иностранных специалистов в 1910 году. А через год французы создали «Кружок любителей футбольной игры».

В Мариуполь футбол был завезен матросами английских грузовых судов в начале XX века. «Пока корабли грузились донбасским углём, англичане проводили футбольные встречи на арендуемом ими циклодроме (велодроме), размещавшемся на месте нынешнего стадиона «Азовец». В районе Мариупольского торгового порта уже в 1902 году существовал стадион, расположенный за зданием «Иллюзиона» – (синематографа). Ныне здесь находится стадион «Портовик» кинотеатр «Буревестник», – пишут Алексей и Андрей Бабешко.

В Горловке футбол начался с «диких» команд, то есть, без ограничения правилами и временем. А вот в Славянске игра миллионов появилась благодаря туристам, которые приезжали на курорт.

Как в Луганск мяч из Праги привезли

В 1908 году на заводе немецкого промышленника Густава Гартмана было организовано «Общество разумных развлечений». По просьбе представителей этого общества на паровозостроительный завод из Праги привезли футбольный мяч и были созданы первые футбольные команды.

В 1923 году на Луганском паровозостроительном заводе имени Октябрьской революции была создана команда «Металлист», которая и стала прародительницей нынешней «Зари».

«Шахтер» – в активе четыре кубка СССР и один Суперкубок

Команда из Сталино (современный Донецк) первый раз стала победителем Кубка СССР в 1961 году. В финале «Шахтер» выступал против киевского «Торпедо». Все настолько были уверены в победе команды из столицы, что даже на почетных дипломах, которые вручали игрокам из Сталино, были написаны фамилии киевских футболистов. Тогда «Шахтер» тренировал Олег Ошенков, который, кроме технических моментов в «звеньях», сумел наладить и психологическое состояние игроков. Как результат, два года подряд «горняки» становились лучшими в Кубке СССР.

Еще два года дончане завоевывали Кубок – в 1980 и 1983 годах. Но свой главный и последний трофей во времена СССР «Шахтер» завоевал в 1984 году, когда в Суперкубке обыграл днепропетровский «Днепр».

«Заря» –​ чемпион 1972 года

29 ноября 1972 года. Стадион «Авангард», Луганск (тогда – Ворошиловград). Местная «Заря» дома принимает московское «Торпедо». На трибунах – 40 тысяч болельщиков. Для того, чтобы досрочно стать обладателями «золота», «Заре» не хватает всего лишь одного очка. А значит – можно сыграть даже вничью. На 22-й минуте за ворошиловградцев забил Виктор Кузнецов. А на 73-й минуте уже московский клуб оформил гол. 1:1. «Заря» стала чемпионом СССР. Команда из небольшого провинциального города, тогда еще Ворошиловграда, впервые выиграла первенство Союза. Позади остались московское «Торпедо», киевское и тбилисское «Динамо».

«Шахтер» выиграл кубок УЕФА

В финале кубка УЕФА 2009 года команда Мирчи Луческу встретилась с бременским «Вердером». Луис Адриано забил гол на 24-й минуте, а уже через 11 минут соперник сравнял счет. На табло 1:1. И все же на 97-й минуте Жадсон забил гол и принес украинкой команде победу в турнире. Со следующего года турнир поменял формат и стал называться Лигой Европы, а донецкий «Шахтер» стал первой и последней в истории украинской командой, которая завоевала кубок УЕФА.

Открытие «Донбасс-Арены»

29 августа 2009 года состоялось открытие первого 50-тысячного стадиона в Восточной Европе, построенного в соответствии со всеми стандартами УЕФА категории «Элит» (пять звезд). Он обошелся в 400 миллионов долларов. Само открытие называлось «Гранд шоу». Сначала на поле выбежали 500 волонтеров в шахтерских робах. Они вывезли гигантские вагонетки, из которых появились Светлана Лобода, Алена Винницкая и Наталья Могилевская с хитом группы Queen «We will rock you», также выступил Дима Билан с победной песней на Евровидении «Believe». Был и матч среди инопланетян с землянами, и огромный футболист Ромко, который построили около тысячи человек на поле, и представление звездной команды. А закончилось праздничное торжество выступлением певицы Beyonce.

«Евро-2012» в сине-желтом Донецке

На стадионе «Донбасс-Арена» прошли три игры группового этапа – Франция – Англия (1:1), Украина – Франция (0:2) и Англия – Украина (1:0), четвертьфинальная встреча Испания – Франция (2:0) и полуфинальный матч между Португалией и Испанией. Всего на матчах побывало около 300 тысяч болельщиков.

Но именно в дни матчей сборной Украины весь Донецк перекрашивался в сине-желтый цвет. А в официальной фан-зоне Донецка, куда поболеть приходили в основном только местные, можно было услышать и национальный гимн и патриотические возгласы «Слава Украине».

Максим Белый – вечно «33-й»

14 сентября 2013 года не стало полузащитника луганской «Зари» Максима Белого. Диагноз – опухоль головного мозга. С болезнью Белый боролся два года, но победить не смог. По одной из версий, Максим травмировал голову в матче против «Днепра» в сентябре 2011 года. Его называли техничным игроком, который мог забить с любой позиции; он считался главным мотором «Зари» и был ее лучшим бомбардиром, а также именно ему принадлежит единственный гол в составе молодежной сборной Украины на «Евро-2011». Говорили, что у него большое футбольное будущее, за ним «охотились» зарубежные клубы.

33-й номер по решению клуба остался навсегда закрепленный за Максимом Ивановичем Белым.

Дарио Срна – 15-летний капитан

Хорват Дарио Срна перешел в состав «горняков» из клуба «Хайдук» (Сплит) в 2003 году. Выбрал 33-й номер и тут же получил прозвище «33 несчастья», во многом из-за того, что часто получал травмы в игровых столкновениях. После ухода из команды Анатолия Тимощука, его капитанская повязка, как эстафетная палочка, передавалась от одного футболиста к другому и вскоре оказалась на рукаве Дарио Срны.

В 2018 году Срна покинул команду, не дождавшись конца дисквалификации за применение допинга. За 15 лет Дарио провел 536 матчей, выиграл кубок УЕФА, девять раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал национальный кубок и восемь – Суперкубок страны.

Донецкий «Металлург»: объединились, но не сыграли

Донецкий клуб «Металлург» 4 раза пробивался в матчи Кубка Европы и 3 раза в Лигу Европы, но ни разу до стадии плей-офф клуб не доходил. В мае 2014 года УЕФА наложил санкции на «Металлург» из-за задолженности клуба за трансфер нападающего Жуниора Мораеса – и, как результат, дончане были лишены права участвовать в еврокубках три года.

В связи с боевыми действиями на востоке Украины «Металлург» вынужден был покинуть родной Донецк, кроме того, начались проблемы с финансированием, поэтому клуб решил объединиться с днепродзержинской «Сталью» перед началом сезона 2015/2016. Слияния не получилось, а «Металлург» заявил о банкротстве.

«Заря» в Лиге Европы: «темная лошадка», которая удивила

«Стоило «Заря» из-за оккупации Луганска выехать из города, и она заиграла», – шутили болельщики. Действительно, с 2014 года луганская команда изменилась и показывает выше уровень, чем это было дома до войны. Луганчане и бронзовые награды национального чемпионата выигрывали, и в финал Кубка Украины проходили, и в Лиге Европы удивили.

Когда «Заря» только попала в Лигу Европы, мало кто верил, что подопечные Юрия Вернидуба смогут там задержаться надолго. Пройти дальше группового этапа луганчане не смогли, но в первом же сезоне показали, что они «мужики» – бодались с «Фейеноордом» и «Гертой».

После победы луганской команды над «Атлетиком» испанская пресса была шокирована. «Атлетик» ущипнули», – иронично писал ресурс Marca. – «От скромной «Зари» «Атлетик» получил удар по своей репутации. Победа украинской стала сюрпризом европейского дня. Они избили «львов» в их логове».

А после матча с титулованным «Манчестером Юнайтедом» появились мемы – кто такая «Заря»? Так как неожиданно для английских болельщиков луганчане не боялись играть с известными футболистами и останавливать их во время атак.

Новая страница истории футбола Донбасса – «Мариуполь» и «Олимпик»

Не только «Шахтер» и «Заря», но и еще два клуба из Донецкой области пишут новую историю футбола.

«Мариуполь», который долгое время выступал под названием «Ильичевец» и единственный из клубов Донбасса проводит матчи дома, в этом году попробовал свои силы в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде «Мариуполь» обыграл шведский «Юргорден», а в третьем – не смог пройти французский футбольный клуб «Бордо». Также клуб славится среди болельщиков футбола своими шуточными демотиваторами в социальных сетях. На данный момент «Мариуполь» занимает седьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиге.

Для «Олимпика» историческим годом стал 2014-й. Когда донецкая команда завоевала малые золотые медали и получила право выступать в украинской Премьер-лиге. Из-за войны на Донбассе долго скиталась по разным городам, пока не основалась окончательно в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Сезон 2016 года закончила на четвертом месте национального чемпионата и попала в Лигу Европы, где провела один матч, не пройдя греческий «ПАОК». Сейчас «Олимпик» девятый в украинском первенстве.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)