(Друкуємо мовою оригіналу)

Донбасс всегда славился спортивными достижениями – достаточно вспомнить олимпийских чемпионов шестовика Сергея Бубку, гимнастов Лилию Подкопаеву, Олега Верняева и Игоря Радивилова, легкоатлетку Ольгу Саладуху, штангистку Юлию Калину, пловца Виктора Смирнова. Секрет успеха – тренеры, талант самих спортсменов, и, конечно же, добротная спортивная база. В каком же состоянии она сегодня? Какие спортивные объекты функционируют, а какие простаивают на пятом году вооружённого конфликта? Рассказывает блогер Радио Донбасс.Реалии из Донецка.

Итак, визитная карточка Донецка – домашний стадион «Шахтера» «Донбасс Арена». Построена в 2009 году и вмещает больше 52 тысяч болельщиков. На ее возведение в свое время потратили 400 миллионов долларов. В 2012-м стадион принимал матчи футбольного ЧЕ-2012. За время боевых действий красавица-арена дважды подверглась обстрелам в 2014 году – в конце августа и под конец октября. В результате первого обстрела пострадал энергоцентр, коммуникации, оборудование и фасад стадиона. После второго – посыпалась небольшая часть остекления. До сих пор его так до конца и не восстановили.

До 2017-го здесь размещался гуманитарный штаб Рината Ахметова «Поможем» – пока группировка «ДНР» разрешала ему работать. Зато к лету этого года нынешние руководители футбольного стадиона восстановили газон, заново открыли музей ФК «Шахтер» (его назвали «Музей футбольной славы Донбасса») и даже начали проводить экскурсионные туры по «Донбасс-Арене». Вход – 60 руб. (примерно 25 грн.), а экскурсии по Арене – 150 руб. (70 грн). В мае 2019-го тут планируется провести матч между сборными «ДНР» и Абхазии под эгидой ConIfa (Конфедерации независимых футбольных ассоциаций).

Боевики убрали отсюда четыре заглавные буквы FCSD

Боевики убрали отсюда четыре заглавные буквы FCSD (Football Club Shakhtar Donetsk), по которым стадион всегда можно было узнать. По всей видимости, родная команда «Шахтер» еще нескоро вернется на домашнюю арену. Также на стадионе продолжает работать фитнес-центр. В парке вокруг «Донбасс Арены» не так людно, как раньше, в мирное время. Хотя это место остается одним из знаковых для многих горожан.

Региональный спорткомплекс «Олимпийский». Пожалуй, второе по значимости спортивное сооружение. Был возведен в 1958 году и ранее назывался «Локомотив». Его вместимость – более чем 25 тысяч человек. В середине 2000 тут играли местные футбольные клубы «Металлург», «Шахтер», несколько матчей провела национальная сборная Украины и «молодежка». В 2009 году тут прошел юношеский Чемпионат Европы. Тогда сборная Украины впервые стала чемпионом, обыграв сборную Англии.

Во время Евро-2012 «Олимпийский» являлся тренировочной базой для национальных команд и был резервным стадионом европейского чемпионата. В 2013 году здесь провели Чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров.

С 2014-го стадион «Олимпийский» также подвергся «национализации» со стороны группировки «ДНР». Спустя год тут прошел сепаратистский форум «Путь единства», где члены движения «Донецкая республика» якобы продемонстрировали «дух народа непокоренного Донбасса». Еще через год, осенью 2016-го, здесь впервые провели футбольный Кубок «ДНР». С 2017-го на стадионе раз в году стали проводить открытые чемпионаты по пожарному кроссфиту и турниры по смешанным единоборствам.

Буйнов, Маршал, Чичерина, группы «Челси», «Русский размер», «Мираж»... А в остальное время стадион простаивает

В годовщину незаконного «референдума»,11 мая, горожан здесь поздравляют российские исполнители, которые уже не так популярны и не очень востребованы в самой России – Буйнов, Маршал, Чичерина, группы «Челси», «Русский размер», «Мираж»... А в остальное время футбольно-легкоатлетический стадион, как правило, простаивает. Тем не менее, внутри здания самого РСК работают секции по единоборствам – дзюдо, рукопашный бой, боевое самбо, джиу-джитсу.

Стадион «Кировец» расположен в центре Кировского района Донецка. В 2013-м этот спорткомплекс местные власти реконструировали. Во время Чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров «Кировец» стал тренировочной базой для многих иностранных спортсменов. В настоящее время на этом стадионе проводят матчи чемпионата между местными футбольными клубами. Кстати, рядом находятся два мини-футбольных поля с искусственным покрытием. Тут также соревнуются команды в рамках Лиги. Еще в СК «Кировец» приезжают, чтобы поплавать в бассейне. Здесь имеются 6 дорожек по 25 метров. Ценовая политика на посещение бассейна вполне приемлема: для взрослого четыре занятия обойдутся в 230 руб. (100 грн). Возможно, поэтому здесь всегда хватает желающих поплавать. Кроме этого, здесь обучают греко-римской борьбе, художественной гимнастике, триатлону, футболу.

Стадион «Шахтер», расположенный в парке культуры и отдыха им. Щербакова, был открыт в далеком 1936 году. Рассчитан на 30 тысяч зрителей. Сегодня первая домашняя арена нынешнего ФК «Шахтер» пустует: газон на поле полностью выгорел, а сам стадион зарос травой. Рядом с этим футбольным сооружением лишь иногда проводят соревнования по автоспорту и картингу, а также выставки собак.

Простаивает на данный момент и именитый Дворец спорта «Дружба», вместимость которого более четырех тысяч болельщиков. В 2014-м боевики «ДНР» захватили его, разграбили и подожгли – почти полностью уничтожена западная часть здания. Многофункциональный манеж так до сих пор и не восстановили. А ведь именно здесь ранее неоднократно проходил престижнейший международный легкоатлетический турнир «Звезды шеста». С середины 2000-х в «Дружбе» свои домашние встречи проводил мини-футбольный клуб «Шахтер», а также донецкая баскетбольная, волейбольная и гандбольная команды.

С началом боевых действий донецкие хоккеисты переехали в Дружковку

В 2009 году Дворец спорта реконструировали под ледовую арену и тут заиграл хоккейный клуб «Донбасс», владельцем которого стал бизнесмен Борис Колесников. И уже в 2011 году донецкая хоккейная команда впервые стала чемпионом Украины. А далее ХК «Донбасс» уже играл в российской КХЛ. С началом боевых действий донецкие хоккеисты были вынуждены переехать в Дружковку. С тех пор их домашним стадионом является ледовая арена «Альтаир».Другие спортарены

Дворец спорта «Шахтер» построен в середине 1950-х. Сегодня здесь, как и в довоенное время, занимаются гимнасты, боксеры, тяжелоалеты. Легкоатлетический манеж «Шахтер» также по-прежнему задействован. Здесь проводят соревнования, в основном, по легкой атлетике. В спорткомплексе «Динамо» преподают спортивную гимнастику, бокс, тхэквандо. Кстати, именно тут в свое время занималась олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Также тут имеется бассейн. Дворец спорта «Локомотив», расположенный возле РСК «Олимпийский», в результате обстрела был поврежден. Его заново открыли в конце 2016-го. Сегодня тут один из лучших бассейнов в городе. В нем также имеется тренажерный зал, зал для большого тенниса. А еще в «Локомотиве» проводят соревнования по волейболу. Хороший бассейн есть и в спорткомплексе «Спарта». Одно занятие стоит 100 руб. (42 грн). Также закрытый спортзал позволяет здесь играть в баскетбол, волейбол, футбол. Проводят в «Спарте» и занятия по тхэквондо, аэробике и большому теннису.

Спортивные объекты позиционируют себя как бойцовские клубы

В городе культивируют футзал (мини-футбол). Матчи проходят в спорткомплексах «Текстильщик» и «Купол». Еще три года назад сеть спортклубов «Витамин» переименовали в «Оплот». Теперь эти спортивные объекты позиционируют себя как бойцовские клубы. Помимо занятий различных единоборств, здесь есть тренажерный зал и препоподают аэробику. Одно занятие стоит 150 руб. (64 грн.), абонемент – от 450 руб. (190 грн).

Таким образом, одни городские спорткомлексы находятся в хорошем состоянии, и дончане занимаются там физкультурой – другие, в основном, крупные, простаивают или повреждены. Оно и понятно: в ближайшее время в регионе можно забыть о проведение международных первенств. Хотя жители явно соскучились по большому футболу и другим масштабным турнирам, как это было раньше.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)