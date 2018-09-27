(Друкуємо мовою оригіналу)

Он стоит закрытым уже шестой месяц; спортивные секции выселены; а теперь... нужно будет еще и платить. Северодонецкий горсовет планирует взять в аренду Ледовый дворец спорта у банка, который, по словам депутатов, и украл спортивную арену у города. На очередной сессии городского совета за это проголосовало большинство депутатов. Раньше, как рассказывало Радио Донбасс.Реалии (проект Радио Свобода), Северодонецк лишился своего Ледового как залога за коммунальный кредит.

Инициатором голосования стал депутат от «Оппозиционного блока» Игорь Бутков, который еще полгода назад выступал против того, чтобы брать Ледовый дворец в аренду. Нам в интервью он объяснил изменение своей позиции тем, что приближается зима, а Ледовый дворец спорта отключен от всех коммуникаций. И чтобы здание не начало разрушаться, его нужно подключить к отоплению. А так как собственник этого делать не собирается, то сделать это нужно горсовету. И попутно ждать, пока судьба арены решится в судах.

«Вообще план такой, что если все пройдет нормально и мы отсудим назад в городскую собственность Ледовый, то в планах потом заняться возвратом этих денег, как незаконно полученных. Через суд. И тогда получится, что Ледовый мы сбережем от последствий зимы. А со временем эти деньги можно будет вернуть назад», – заявил Игорь Бутков.

Получается, что мы еще и будем платить тому, кто отобрал у нас Ледовый дворец – Нижельская

Однако не все депутаты разделяют такую позицию. Одна из тех, кто голосовал против – депутат от партии «Самопоміч» Елена Нижельская. По ее словам, аренда обойдется городу почти в 200 тысяч гривен в месяц. Более того, по ее мнению, новый владелец фактически украл дворец спорта у города, а теперь еще и хочет брать деньги за использование арены горожанами.

«Очень такое сомнительное решение. Поскольку речь идет о том, что мы таким образом как бы признаем право этого банка на это здание. Речь даже идет не о юридическом факте, а о восприятии. У нас отобрали нашу собственность, и теперь тому, кто у нас отобрал, будем платить ежемесячно за это деньги», – говорит Елена Нижельская.

Ледовый дворец спорта в Северодонецке еще в 2005 году стал залоговым имуществом ипотечного договора под кредиты для городского «Теплокоммунэнерго». С возвращением денег у города возникли проблемы, и накопилась задолженность. В итоге, коммерческий «РВС банк», который является правопреемником по кредиту, решил забрать Ледовый дворец в свою собственность. Несколько раз обращался в суды. Но каждый раз судьи оставляли Ледовый в собственности города. Однако 22 ноября прошлого года один из государственных регистраторов все же переоформил право собственности с городской громады на банк. А в апреле этого года городской совет решил временно закрыть дворец спорта и подать иск в суд с просьбой признать незаконными и отменить действия регистратора.

Кроме этого, в суд подала и прокуратура области. Их иск – признать недействительными договор ипотеки и решение Северодонецкого горсовета, на основании которых Ледовый дворец спорта стал залогом по кредитному договору. В июле этого года Хозяйственный суд Луганской области удовлетворил иск прокуратуры. Однако сейчас идет апелляция. Поэтому приостановилось и рассмотрение иска горсовета. По словам первого заместителя городского головы Игоря Слесарева, все судебные процедуры могут длиться еще очень долго.

«Даже если в 1-2 заседания решиться апелляция, в дальнейшем будет в любом случае подаваться кассация. Будет возобновляться второе дело. Там первая инстанция, вторая инстанция. И опять же кассация. Так что к концу года в судах этот вопрос точно не решиться», – заявил Игорь Слесарев.

Когда именно Ледовый дворец спорта вновь заработает, пока неизвестно. Хоть на сессии и было принято решение о возможности аренды, говорит Игорь Слесарев, но нужно еще для этого выделить деньги. А изменения в бюджет можно будет внести только на следующей сессии. А когда она состоится, пока не ясно, ведь до сих пор не закрыта предыдущая сессия.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)