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Вернуть Северодонецку Ледовый дворец пытаются… двое жителей. Они подали иски в суд о возврате спортивной арены в собственность города. Ледовый в конце прошлого года «ушёл с молотка»: оказалось, что город заложил его за кредит в банке. Как и городской совет, истцы считают, что в собственность банка спорткомплекс был передан незаконно. Однако выбрали альтернативный вариант борьбы, так как не удовлетворены теми шагами, которые предпринял горсовет. Тем временем все спортивные секции, которые находились в Ледовом дворце, были либо перенесены в другие спортивные залы, либо вовсе прекратили занятия. За весь этот период там прошёл лишь один концерт. И городские власти утверждают, что организаторы концерта напрямую договаривались с новым собственником.

Ледовый дворец спорта в Северодонецке был закрыт практически 2 месяца назад решением сессии горсовета. За несколько месяцев до этого спортивная арена была передана госрегистратором в собственность коммерческого банка. Власти города расценили это как рейдерский захват, так как перерегистрацию провели в обход решений судов, которые запретили передавать имущество банку. Сейчас вопрос с возвращением дворца спорта в собственность города завис в судах.

Дела сложные. Сколько времени это займёт, никто не знает

«Два иска в судах. Один иск подан прокуратурой в интересах горсовета по обжалованию самого договора ипотеки. Второй иск от горсовета – об отмене регистрационных действий и деятельности госрегистратора. Дела сложные. Сколько времени это займёт, никто не знает», – рассказал первый заместитель городского головы Игорь Слесарев.

Включилась в процесс возвращения Ледового местная общественность. На прошлой неделе были поданы иски в административный суд Луганской области от двух жителей Северодонецка. Один из них – местный активист, глава общественного совета при горсовете Алексей Малёванец. По его мнению, процедура перерегистрации была незаконной, да и сам орган, который её проводил, вызывает подозрение.

Одноразового регистратора под Ледовый дворец организовали

«Сама регистрационная служба вызывает подозрение. Это какой-то луганский филиал одесского предприятия… Одноразового регистратора под Ледовый дворец организовали, я так понимаю, чтобы он провёл эту перерегистрацию», – считает Алексей Малёванец.

Если бы жители Северодонецка не подали иск, то вернуть Ледовый было бы практически невозможно – Алексей Светиков

Второй иск подал один из работников Ледового дворца. Об этом рассказал председатель правления общественной организации «Институт «Европейская слобода» Алексей Светиков. По его словам, это их организация просила жителей города подавать иски в суд, так как действия горсовета считает недостаточными. В частности, горсовет подал иск в хозяйственный суд. А, по мнению Алексея Светикова, подавать иск нужно было и в административный суд – так как не совсем ясно, какому именно из этих судов подведомственно такое дело. И если хозяйственный суд отклонил бы иск горсовета, то обращаться в административный уже было бы поздно. И Ледовый дворец навсегда бы остался в руках банка.

Если бы хозяйственный суд отказал горсовету, то они не смогли бы уже обратиться в административный суд

«Срок давности обращения в хозяйственный суд – 3 года. Срок исковой давности в административный суд – полгода. И если бы хозяйственный суд отказал горсовету ввиду того, что это дело неподведомственно хозяйственному суду, то они не смогли бы уже обратиться в административный суд, поскольку срок уже пропущен», – рассказал Алексей Светиков.

По его словам, истекал срок обжалования действий госрегистратора в административном порядке 22 мая. И двое северодончан успели буквально в последний день подать свои иски.

Ледовый дворец спорта ещё в 2005 году стал залоговым имуществом ипотечного договора под кредиты для городского «Теплокоммунэнерго». С возвратом денег у города возникли проблемы. Накопилась задолженность. В итоге коммерческий банк решил забрать Ледовый дворец в свою собственность. Несколько раз обращался в суды. Но каждый раз судьи оставляли Ледовый в собственности громады. Однако 22 ноября прошлого года один из государственных регистраторов всё же переоформил право собственности с городской громады на банк.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)