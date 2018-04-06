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В Северодонецке закроют дворец спорта, в котором когда-то проводился сепаратистский съезд. Комплекс до конца прошлого года принадлежал территориальной громаде. Но сейчас его собственником стал частный банк. Городские власти называют это рейдерским захватом и собираются через суд обжаловать такое решение. Пока же будут проходить судебные разбирательства, «Ледовый дворец спорта» использоваться не будет.

Решение о временном прекращении деятельности «Ледового дворца спорта» в Северодонецке приняли депутаты горсовета. Комплекс будет закрыт до момента установления законного собственника. Дело в том, что сейчас, согласно госреестру, собственником объекта является не территориальная громада, а коммерческий банк. Поэтому городской исполком не имеет права финансировать работу комплекса.

Мы не можем тратить бюджетные средства на его содержание

«По факту мы не можем им пользоваться, так как это частная собственность. А во-вторых, мы не можем тратить бюджетные средства на его содержание», – рассказал первый заместитель мэра Игорь Слесарев.

Также депутаты обратились к президенту и генпрокурору Украины с просьбой разобраться в ситуации.

«Ледовый дворец спорта» был передан в ипотеку, в качестве залога по кредитному договору – «РВС банк»

Еще в 2005 году город брал кредит в «ТАС-Коммерцбанк» для оплаты долгов коммунального предприятия «Северодонецкое теплокоммунэнерго». А залогом под этот кредит стал именно «Ледовый дворец спорта». С погашением кредита возникли проблемы. И накопился долг в 4,5 миллиона гривен. В 2015 году «ТАС-Коммерцбанк» прекратил деятельность. А сейчас его правопреемником является «РВС банк». В конце 2017 года на официальной странице финучреждения появилось сообщение, что банк получил право собственности на «Ледовый дворец спорта». В сообщении говорилось, что банк неоднократно сообщал как заемщику, так и городскому совету о необходимости погашения задолженности, но обязательства так и не были выполнены. Также приводилась цитата председателя правления банка Владислава Кравца о том, что они не собираются менять целевое назначение комплекса и хотят сотрудничать с городом.

Мы предложили Северодонецкому городскому совету взять объект в долгосрочное пользование

«Понимая значимость этого объекта для города и его жителей, мы предложили Северодонецкому городскому совету взять объект в долгосрочное пользование. Минимум на 10 лет на максимально приемлемых условиях для городского совета», – заявлял Владислав Кравец.

Банк изначально был нацелен на получение «Ледового дворца» – Слесарев

В свою очередь, первый заместитель мэра Северодонецка Игорь Слесарев считает, что банк не был заинтересован в получении 4,5 миллиона долга, а сразу же нацелился на «Ледовый дворец». В частности, сначала они пытались в судебном порядке забрать себе комплекс. Но все судебные инстанции, куда подавались иски, отказывали и оставляли объект в собственности городской громады. Последняя такая попытка была в октябре прошлого года. Однако уже через месяц – 22 ноября 2017 года – один из государственных регистраторов все же переоформил право собственности с городской громады на банк.

Некий госрегистратор по фамилии Козлов без решения суда внес запись

«Некий госрегистратор по фамилии Козлов незаконно, без правовых оснований, без решения суда, имея доступ к реестру на права собственности, внес запись и переоформил из собственности территориальной громады в собственность данного банка», – рассказал Игорь Слесарев.

Сейчас юридический отдел горсовета готовит иск в суд, чтобы отменить перерегистрацию права собственности. Есть вопросы по ситуации с «Ледовым дворцом спорта» и у правоохранителей. В частности, по словам спикера прокуратуры Луганской области Анны Зыковой, открыты 2 уголовных производства – в отношении работников банка, а также госрегистратора. Кроме того, прокуратура и сама подавала иск в суд.

Прокуратура обращалась в Арбитражный суд о признании недействительным ипотечного договора

«Северодонецкая прокуратура в 2017 году обращалась в Арбитражный суд Луганской области о признании недействительными решений городского совета о предоставлении согласия на залог коммунального имущества, а именно Ледового дворца спорта, а также признании недействительным ипотечного договора», – рассказала Анна Зыкова.

Однако ни в одном из этих дел точка до сих пор не поставлена.

Это ошибочное решение, так как бесхозное имущество очень быстро приходит в упадок – Лишик

Кстати, не все депутаты голосовали за прекращение деятельности «Ледового дворца спорта». Против этого выступила член фракции «БПП» Ольга Лишик. По ее мнению, такое решение может привести к полной потере объекта.

«Такое решение будет плачевным для громады. Такой большой дворец должен содержаться. А бесхозное имущество очень быстро приходит в упадок», – считает Ольга Лишик.

«Ледовый дворец спорта» один из основных культурных и спортивных объектов не только города, но и региона. В нем проходят практически все концерты украинских звезд эстрады. Здесь проводит свои матчи в экстра-лиге чемпионата Украины по волейболу клуб «Северодончанка». Большинство областных соревнований по разным видам спорта тоже проводились в «Ледовом дворце».

Также, в связи с закрытием объекта, вынуждены будут искать себе новое место множество детских и взрослых секций.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)