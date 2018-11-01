(Друкуємо мовою оригіналу)

Состоялись матчи 1/8 Кубка Украины по футболу, в котором принимали участие четыре клуба из Донецкой и Луганской области. Никто из квартета – «Шахтер», «Олимпик», «Мариуполь», «Заря» – по мнению многих болельщиков, не показал той игры, которую должен. Один представитель Лиги Европы не смог пройти команду из Первой лиги, второй – на последних минутах спас себя от вылета, а в матче с действующими чемпионами вновь недовольны судейством.

«Заря» заставила понервничать

Луганская «Заря» сыграла на выезде против черниговской «Десны». Команды не смогли определить – а кто же лучше – ни в основное время (счет 1:1, голы забили Денис Безбородько и Богдан Леднев), ни в дополнительное. Поэтому победителя выявили по пенальти. Фортуна была на стороне подопечных Юрия Вернидуба – вратарь Махарадзе парировал удар Егора Картушова. Как результат, «Заря» проходит в ¼.

В социальных сетях матч луганчан болельщики назвали «валидольным» и признались, с такой игрой далеко клуб пройти не сможет.

«Одержали вроде бы положительный для нас результат, но игра все равно не клеется... Есть одна мысль. Юрий Николаевич, может снова имидж с спортивного костюма поменять на брюки и рубашку, вдруг попрет?... А то как стали одеваться в спортивное и пошло все под откос», – пишут фанаты.

«Парни, ну давайте начнем уже играть. Это ж не уровень той «Зари», которая показывала характер в Лиге Европы. Чего вы сдулись? Вы же мужики. Мы всегда поддержим и простим любой результат, если вы будете бороться и выгрызать победы, как умеете. А сегодня вышли на «расслабоне», – прокомментировал болельщик в Фейсбуке.

«Аптеки перевыполнили план по продаже валидола», – написал в социальных сетях фанат.

Донецкое дерби: недовольные судейством и кричалка про Гая

В Харькове встретились две команды из Донецка – «Шахтер» и «Олимпик». Хотя «горняки» и были в фаворитах, но игра оказалась не такой легкой, хотя и закончилась победой подопечных Паулу Фонсеки. 3:2.

Судейством остался недоволен тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук – бывший игрок «Шахтера»: «Удаление? Я арбитру сказал, что он еще молод и должен хотеть прогрессировать. Зачем так судить? Зачем выдумывать? Там фола не было, была обоюдная борьба. Но даже если и ставишь пенальти, зачем удалять игрока? Думаю, удаление было ключевым моментом в матче, мы пропустили быстро два гола, не успев перестроиться».

«Встреча была настолько скучной, что пенальти даже немного ее оживили. Я скажу следующее: у меня очень большие сомнения по поводу обоих – не только в наши ворота, но и в чужие. Должен справедливо признавать. Будь я судьей, вероятно, не назначил бы пенальти ни в одном из эпизодов», – отметил главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека.

В социальных сетях фанаты тоже не в восторге и от судейства, и от самой игры.

«Оба пенальти придуманные, поэтому Шевчук не просто так орал на судью. Как же много брака у Шахтера», – написал фанат

«При том, что я преданный болельщик Шахтера, команда и тренер последнее время разочаровывают. Конкретно. С таким трудом играют с украинскими командами... Не помню вообще такой игры у них. Такое предчувствие, что еврокубковые надежды можно похоронить. С такой игрой – Лига Европы в лучшем случае», – отметил болельщик.

Матч «Шахтер» – «Олимпик» запомнится и очередным «подарком» от ультрас «Шахтера». Во время матча болельщики проскандировали новую кричалку, с которой обратились к футболисту «Олимпика» Алексею Гаю.

Ранее Алексей Гай в интервью прокомментировал, что «не может назвать Россию агрессором», что вызвало бурю негатива среди болельщиков. Ультрас «Олимпика» назвали его «сепаром», а теперь вот и новая кричалка от фанатов «Шахтера».

«Мариуполь» проиграл команде Первой лиги

Команда «Ингулец» оказалась настоящей проблемой для «Мариуполя». Она сумела забить дважды в первом тайме, а во второй половине встречи сделали счет разгромным – 3:1. «Ингулец» впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка Украины. А «Мариуполь», который в этом году играл в квалификационных раундах Лиги Европы, не сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Украины. В социальных сетях болельщики не сдерживали разочарования.

«Наигрались? Стыдоба!!!! Хотя есть и положительный момент. Теперь мы видим, что у нас еще и резерва никакого нет. Непонятно, за что платят игрокам деньги такие? Напомню, что наш клуб занимает 5-е место по уровню зарплат, только играет далеко не на пятое место, а по настроению. Есть вдохновение обыграем «Зарю», потом матча 3-4 сливаем и теряем очки с более слабыми», – отметил болельщик.

«Если наши «нежные» мальчики устают играть на два фронта с Первой лигой, то какого команде делать в еврокубках. Там не Первая лига. Зачем рассказывать басни, зазывать на стадион, если команда начхала на своих болельщиков! ПОЗОР! И в первую очередь Бабичу – чудо-тренеру! А молодежь нужно проверять, когда выигрываешь 5:0, вот тогда и выпускай для проверки», – написал фанат.

Из 4-х клубов Луганской и Донецкой области в следующий этап проходит «Шахтер» и «Заря». Жеребьевка состоится уже 3 ноября, а вот матчи аж в апреле 2019 года.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)