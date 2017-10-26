(Друкуємо мовою оригіналу)

Закончился очередной этап Кубка Украины по футболу, в котором принимало участие сразу 4 представителя Донбасса – луганская «Заря», донецкие «Шахтер» и «Олимпик» и футбольный клуб «Мариуполь». Матч луганчан и «горняков» уже сейчас называют в социальных сетях «украинским Эль-Класико». Лучшего в основное время команды не смогли определить, а в дополнительном времени на последних минутах победу вырвал «Шахтер» – 3:4. Судя по комментариям, украинские болельщики разделились на два лагеря: одни обвиняют «горняков» в подкупе судейства, другие считают, что «Заре» не хватило духа.

Матч «Заря» – «Шахтер» в рамках 1/8 Кубка Украины в социальных сетях уже называют «футбольным триллером», «украинским Эль-Класико» и игрой, достойной финала. Еще несколько лет назад при встрече этих команд украинские болельщики прогнозировали победу «горнякам», луганчан в очередной раз назвали бы «фарм-клубом Ахметова». Ведь именно в «Шахтере» луганская команда арендует игроков. Но за последние три года «Заря» вышла на тот уровень, когда ее действительно стоит бояться, что доказывает и ее матчи в Лиге Европы и в украинском чемпионате.

Уже в первом тайме луганчане повели в счете, не давая проводить атаки «Шахтеру». Вторую сорокопятиминутку «Заря» также начала с гола в ворота соперников. И вот уже 2:0. На 73-й минуте донецкая команда все же смогла отквитать один мяч, а на последней минуте второго тайма, когда «Заря» уже играла в меньшинстве, и вовсе сравнять счет.

Дополнительное время стало настоящей проверкой нервов. И хотя «Шахтеру» удалось вырвать победу, «Заря» показала, что умеет забивать грантам и в меньшинстве и может противостоять действующему чемпиону Украины. Социальные сети пестрят комплиментами в адрес луганчан.

«Ничего, что проиграли. Зато как! С высоко поднятой головой. Уверен, что «Шахтер» бегал и кричал: «Ма́мма Mia, что делать. Пауло Фонсека, шеф, усё пропало», – пишут украинские болельщики.

«Игра неимоверная. «Шахтер» – браво. «Заря», снимаю шляпу. Это был настоящий футбол», – комментируют в социальных сетях.

«У «Зари» команда стоит, как 2 игрока «Шахтера». С таким составом нужно у «Баварии» 3:0 выигрывать, а не от «Зари» бегать!» – отмечают болельщики.

Главный тренер «Шахтера» Пауло Фонсека также высоко оценил игру соперников: «Заря» – отличнейшая команда. Не стоит забывать, что они обыграли «Атлетик Бильбао» в Испании, совершили отличный камбэк с «Динамо» и выиграли у «Герты». Все это соперники высокого уровня. Не каждая команда это сможет. Нужно понимать, что сегодня мы играли против отличнейшей команды. У меня лишь хорошие отзывы о «Заре», ведь создать нам столько проблем может лишь команда действительно высокого уровня».

А вот тренер луганчан Юрий Вернидуб считает, что судейство все же помогло «Шахтеру» одержать победу: «Шансов у них не было, пусть скажут спасибо судьям. Они ж умеют давить на судей, это у них школа такая. Португальская или какая там. Они после каждого момент возмущаются и кричат, а потом судьи пугаются и начинают свистеть непонятно что».

Недовольны судейством и болельщики в социальных сетях.

«Заря» – красавцы. Вы, «Шахтер», не пропустили больше из-за этого... судьи. Ну никак нельзя не удалить хотя бы одного игрока у «Зари»? Никак «Шахтер» самостоятельно выиграть не может?» – пишут болельщики.

«Почитайте другие ветки – все в один голос, следуя Вернидубу, во всем обвиняют судейство. Наверное, Вернидуб расстроился, что его команда гол из офсайда забила, и судьи забивали голы, а не игроки «Шахтера». Или удаление левым было?» – комментируют в соцсетях.

В четвертьфинале донецкому «Шахтеру» составит компанию и «Мариуполь». Бывший участник первой лиги с легкостью обыграл «Таврию» (Симферополь) – 5:0. А вот еще один представитель Донбасса, ФК «Олимпик», проиграл полтавской «Ворскле» со счетом – 2:0. Четвертьфинальные матчи запланированы на 29 ноября.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)