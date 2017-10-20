«Динамо» і «Янг Бойз» зіграли внічию у матчі Ліги Європи

У матчі третього туру групового етапу Ліги Європи 19 жовтня у Києві на НСК «Олімпійський» київське «Динамо» зіграло у нічию з рахунком 2:2 із швейцарським «Янг Бойз».

Перший гол у футбольному поєдинку забив нападник «Янг Бойз» Роже Ассалє, далі відзначились динамівці – гол забив Дьємерсі Мбокані. Далі знову відзначився Ассалє, але вже у другому таймі рахунок зрівняв Микола Морозюк.

Наразі «Динамо» із шістьма очками лідирує у групі B. На другому місці – «Янг Бойз», у якого два очки, у сербів із «Партизана» та у албанського клубу «Скендербеу» – по одному очку.