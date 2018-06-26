Проведя 15 лет в донецком «Шахтере», команду покидает её капитан – Дарио Срна. В знак уважения к футболисту клуб выводит из обихода 33-й номер, под которым играл Срна. Каким запомнился Дарио Срна болельщикам, вспоминало Радио Донбасс.Реалии

«Донбасс-Арена», 2013 год. Матч «Шахтёр» – «Манчестер Юнайтед». Над фанатами донецкого клуба поднимается баннер, на котором изображён капитан «Шахтёра» Дарио Срна в шахтёрской робе и с отбойным молотком. А внизу трибуны растянут баннер с цитатой Высоцкого – «Мы топливо отнимем у чертей – свои котлы топить им будет нечем».

В 2013 году Дарио Срна играл свой десятый сезон за команду, для болельщиков капитан «Шахтёра» стал настоящим символом клуба. Каждому он запомнился чем-то своим. Кому-то упорным игроком, кому-то патриотом Донецка, кому-то человеком с большим сердцем.

В 2003 году 19 летний хорват приходит играть в «Шахтёр» из Сплитского «Хайдука». Срна сразу же получает шутливое прозвище «33 несчастья» из-за номера и из-за того, что на поле Дарио часто получает травмы в игровых столкновениях. Но со временем скепсис болельщиков рассеивается. После ухода из команды Анатолия Тимощука, капитанская повязка некоторое время переходит от игрока к игроку, но вскоре оказывается на руке у Срны.

​

Трибуны всегда эмоционально поддерживали своего капитана. Если он забивал гол, то стадион взрывался победным кличем. На домашних матчах «Шахтёра» была традиция, когда после диктора счёт сообщал ведущий, то трибуны трижды повторяли фамилию забившего.

На фанатскую любовь Срна отвечал взаимностью. После матчей подходил к ультрас-сектору, и в знак благодарности делал «молоточки» (скрещенные над головой руки – ред.) А если фанатам требовалась помощь капитана, то он приходил на помощь.

Так, в 2016 году в Одессе по окончании матча «Черноморец» – «Шахтер» на поле выбежал фанат горняков и побежал к Дарио Срне. Стюарды пытались оттащить болельщика и вывести с поля, но капитан «Шахтера» не позволил этого сделать. Срна обнял фаната, не давая стюардам вывести того с поля, и закрывал собой, пока на подмогу не придут остальные футболисты. В добавок ко всему, подарил свою футболку.

А в 2005-м, когда во время матча стало плохо солдату, стоявшему в оцеплении на поле, первым к нему бросился Дарио Срна.

В 2014 году, когда в Донецке уже шли военные действия, он закупил 20 тонн мандаринов, и отправил их детям, оставшимся в городе.

А ещё Срна уверен в том, что «Шахтёр» вернётся в Донецк, на «Донбасс-Арену».

В 2018 году, спустя 15 лет, Дарио Срна покидает команду. Так и не дождавшись возвращения оранжево-чёрных на родной стадион.

Вот, что сказал капитан, покидая клуб: «Я всегда буду помнить рев трибун переполненной «Донбасс Арены», ту невероятную атмосферу фантастического праздника, которую вы создавали на каждом нашем домашнем матче. Спасибо вам, люблю вас! Мое сердце принадлежит «Шахтеру». До встречи!»

В свою очередь клуб выводит из обихода игровой номер 33, оставив его в знак уважения за своим капитаном.

Но у болельщиков «Шахтёра» ещё осталась надежда встретится с капитаном на родном стадионе и «зарядить» традиционное : «Дарио, Дарио, Дарио Срна!».

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ: