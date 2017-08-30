(Друкуємо мовою оригіналу)

Восемь лет назад в Донецке открыли «бриллиант Донбасса», стадион «Донбасс-Арена». Место, ставшее одним из символов города. Стадион, принимавший Евро-2012, матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Площадка, где проходили масштабные шоу и концерты, сейчас пришла в запустение. Радио Донбасс.Реалии вспомнило, как открывали «Донбасс-Арену»

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Два часа до церемонии открытия. Мы с Катей стоим в подтрибунке «Донбасс-Арены», делая какие-то акробатические этюды. Рядом носится группа в костюмах шахтёров, казаки, инопланетяне. У всех у них номера раньше нас, хореография сложнее, но все волнуются именно за нас. Наша композиция финальная, именно она обозначит открытие стадиона.

Всё это 29 августа 2009 года. Стадион открывали в день Шахтёра и в день города. Всю неделю перед открытием дончане обсуждали, что же там будет. Тогда ходили слухи про трещину в фундаменте, и кто-то даже предрекал падение стадиона в день открытия.

Я же была волонтёром на церемонии открытия, танцевала «резиночку левого носка» в легендарном Ромко, который забивал первый гол на Арене. Всем танцорам было интересно найти ту самую трещину. Поэтому, как только репетиции перешли со стадиона Шахтёр на «бриллиант Донбасса», то мы начали искать. Правда безуспешно.

И вот до нашего выхода совсем немного, уже прозвучал гимн, оттанцевали шахтёры, казаки, на стадионе выложили коногонками слово «Донецьк». Объявляют легенд клуба. Мимо нас идут ветераны «Шахтёра», желают нам удачи. Волнение зашкаливает.

Выбегаем из подтрибунки, с ощущением выхода в открытый космос. Больше 50 тысяч фонариков на трибунах, как огромное звёздное небо. Зрители приветствуют, мы начинаем танцевать коломыйки, отсчитывая секунды до сигнала.

Все эти хороводы с поля мгновенно сбегаются и образовывают собой футболиста Ромко, так его называли наши хореографы. На трибунах почти безумие, радостные возгласы зрителей смешиваются с музыкой, мы перестраиваемся в атакующую позицию, мяч от ноги Ромко летит в ворота. Первый гол на «Донбасс-Арене».

После концерта мы со всеми волонтерами лежим на газоне стадиона, смотрим на салют над Ареной. Кто-то рядом говорит: «Мы это на всю жизнь запомним».

Дальше стадион стал для нас не только футбольной ареной. Это ещё и парк возле, в котором проходили фотосессии, прогулки. Там мы принимали гостей к Евро 2012. Праздновали чемпионство клуба, дни города. На Арене каждый находил своё. Кому семейный сектор, кому вип-места, рестораны, лаунж-трибуна, где располагался ночной клуб. На третьем ярусе был студ-сектор, и там проводили концерты после матчей, в первый год. Я же любила ультрас сектор. С зарядами, модульными шоу, перекличками и неизменными курганами.

На «конфорке», как ласково мы называли наш «бриллиант» из-за синей подсветки, уже три года не проходят футбольные матчи. Стадион захвачен и не ухожен. На буквах FCSD теперь вандальские надписи. Восемь лет назад, открывая «конфорку», я и подумать не могла, что клуб, за который мы болели с детства, как и многие дончане станет переселенцем.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)