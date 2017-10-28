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28 Жовтень 2017, Київ 18:38
Суспільство

45 лет историческому чемпионству «Зари» и опустевший стадион Луганска

«Заря» празднует победу на стадионе «Авангард»

(Друкуємо мовою оригіналу)

45 лет назад луганская «Заря» стала чемпионом СССР. Команда из небольшого провинциального города, тогда еще Ворошиловграда, впервые выиграла первенство Союза. Позади тогда остались гранды – московское «Торпедо», киевское и тбилисское «Динамо». Луганчане так гордятся этой датой, что не раз ее использовали даже в политике.

2012 год. 40-летие чемпионства «Зари» и год выборов. Местная «Партия регионов» проводит мероприятия, посвященные чествованию легендарных футболистов под политическим лозунгом: «Победили в 1972-м – победим и в 2012-м!» Для них историческое событие – просто инфоповод в очередной раз выступить перед луганчанами и что-то пообещать. А встреча с ветеранами легендарной «Зари» – «галочка» в предвыборной компании. А для самих луганчан?

Кто-то про 40-летие чемпионства ворошиловградской команды узнал только благодаря большому концерту на стадионе «Авангард»; другие принимали участие в спортивных конкурсах, которые проходили на протяжении всей праздничной недели. Молодежь открывала мемориальную доску с именами «золотого» состава или соревновалась в лучшем граффити на футбольную тему…Но для настоящих болельщиков это было действительно незабываемое событие – увидеть легенд луганского футбола, услышать историю победы от ее настоящих творцов. А ведь, действительно, есть чем гордиться.

29 ноября. 1972 год. Стадион «Авангард», Луганск (тогда – Ворошиловград). Местная «Заря» дома принимает московское «Торпедо». На трибунах 40 тысяч болельщиков. Для того, чтобы досрочно стать обладателями «золота», хозяевам нужно всего лишь 1 очко. Можно сыграть даже вничью. По рассказам самих футболистов, перед матчем один из футболистов Александр Ткаченко договорился про ничью с соперником. Но его планы поломал капитан команды Александр Журавлев, заявив в раздевалке: «Будем играть серьезно! Увижу, что кто-то дурака валяет – первым с поля уйду!».

С поля уходить не пришлось. С первой минуты «Заря» почувствовала поддержку родного болельщика и постоянно атаковала соперника. На 22-й минуте счет на табло изменился – за ворошиловградцев забил Виктор Кузнецов. А на 73 минуте уже московский клуб оформляет гол. 1:1

Свисток. Матч завершен. «Торпедовцы» поздравляют нового чемпиона СССР, трибуны скандируют: «Молодцы!». «Заря» качает своего тренера Германа Зонина, а после этого проводит круг почета по стадиону.

Больше стадион «Авангард» таких побед не видел. Новая луганская «Заря» засияла, но уже не на домашней арене. Теперь во Львове и Запорожье она дает бой грандам национального первенства и удивляет соперников из Европы.

А такой родной стадион «Авангард» уже и не помнит, когда в последний раз был заполнен на 40 тысяч болельщиков. Да и по газону бегает не «черно-белый» клуб, а сборные так называемых «ЛНР» и «ДНР». Кто знает, может 50-летие чемпионства ворошиловградской «Зари» совпадет с важной датой луганской «Зари», на родном стадионе «Авангард» в освобожденном Луганске.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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