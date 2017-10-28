(Друкуємо мовою оригіналу)

45 лет назад луганская «Заря» стала чемпионом СССР. Команда из небольшого провинциального города, тогда еще Ворошиловграда, впервые выиграла первенство Союза. Позади тогда остались гранды – московское «Торпедо», киевское и тбилисское «Динамо». Луганчане так гордятся этой датой, что не раз ее использовали даже в политике.

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​ 2012 год. 40-летие чемпионства «Зари» и год выборов. Местная «Партия регионов» проводит мероприятия, посвященные чествованию легендарных футболистов под политическим лозунгом: «Победили в 1972-м – победим и в 2012-м!» Для них историческое событие – просто инфоповод в очередной раз выступить перед луганчанами и что-то пообещать. А встреча с ветеранами легендарной «Зари» – «галочка» в предвыборной компании. А для самих луганчан?

Кто-то про 40-летие чемпионства ворошиловградской команды узнал только благодаря большому концерту на стадионе «Авангард»; другие принимали участие в спортивных конкурсах, которые проходили на протяжении всей праздничной недели. Молодежь открывала мемориальную доску с именами «золотого» состава или соревновалась в лучшем граффити на футбольную тему…Но для настоящих болельщиков это было действительно незабываемое событие – увидеть легенд луганского футбола, услышать историю победы от ее настоящих творцов. А ведь, действительно, есть чем гордиться.

29 ноября. 1972 год. Стадион «Авангард», Луганск (тогда – Ворошиловград). Местная «Заря» дома принимает московское «Торпедо». На трибунах 40 тысяч болельщиков. Для того, чтобы досрочно стать обладателями «золота», хозяевам нужно всего лишь 1 очко. Можно сыграть даже вничью. По рассказам самих футболистов, перед матчем один из футболистов Александр Ткаченко договорился про ничью с соперником. Но его планы поломал капитан команды Александр Журавлев, заявив в раздевалке: «Будем играть серьезно! Увижу, что кто-то дурака валяет – первым с поля уйду!».

С поля уходить не пришлось. С первой минуты «Заря» почувствовала поддержку родного болельщика и постоянно атаковала соперника. На 22-й минуте счет на табло изменился – за ворошиловградцев забил Виктор Кузнецов. А на 73 минуте уже московский клуб оформляет гол. 1:1

Свисток. Матч завершен. «Торпедовцы» поздравляют нового чемпиона СССР, трибуны скандируют: «Молодцы!». «Заря» качает своего тренера Германа Зонина, а после этого проводит круг почета по стадиону.

Больше стадион «Авангард» таких побед не видел. Новая луганская «Заря» засияла, но уже не на домашней арене. Теперь во Львове и Запорожье она дает бой грандам национального первенства и удивляет соперников из Европы.

А такой родной стадион «Авангард» уже и не помнит, когда в последний раз был заполнен на 40 тысяч болельщиков. Да и по газону бегает не «черно-белый» клуб, а сборные так называемых «ЛНР» и «ДНР». Кто знает, может 50-летие чемпионства ворошиловградской «Зари» совпадет с важной датой луганской «Зари», на родном стадионе «Авангард» в освобожденном Луганске.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)